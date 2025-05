Ma dose d'Otium. Rencontre avec Michelle Perrot (Paris & en ligne)

Ma dose d’otium : un cycle de conférences ouvert à tous !



Le Campus groupe AFD propose un nouveau rendez-vous mensuel, ‘une dose d’otium‘ qui sera animé par le CAMPUS et le sociologue et historien Jean-Miguel Pire, auteur de « L’otium du peuple, à la reconquête du temps libre »

Deux heures tous les mois pour faire un pas de côté et explorer quelques leviers transformationnels, et alimenter nos nouvelles compréhensions du monde. L’historienne Michelle Perrot, le sociologue Mickaël Dandrieu seront parmi les personnalités qui viendront témoigner et débattre avec lui ce semestre autours de ce concept : l’otium, un concept dont on retrouve aujourd’hui la pertinence pour sortir de nos automatismes et réapprendre à respirer.

Prendre le temps de penser « gratuitement » est une nécessité humaine et démocratique pour accroître son discernement, son imaginaire, son empathie, à l’heure de la captation croissante, et inédite de notre « temps de cerveau disponible » par les réseaux sociaux, les écrans, et de l’envahissement incontrôlé de la réalité par l’intelligence artificielle. Cette captation addictive a des conséquences néfastes qui se manifestent dans l’éducation, la culture ainsi que sur l’exercice de la citoyenneté. L’objectif est de transmettre les outils d’une revalorisation du temps consacré au « loisir intelligent ».

Jean-Miguel Pire anime ces sessions autours « des loisirs créatifs » en deux temps : un temps de dialogue entre JM PIRE et l’intervenant avec un angle spécifique à ce dernier puis un temps de débat avec le public interne et externe, présentiel et distanciel.

Ces sessions auront lieu à la fois en présentiel, à Paris ou Marseille, et à distance (livestorm) pour celles et ceux qui sont loin.

Le 5 juin, de 17 à 19h

L’otium, une idée centrale dans l’invention des congés payés. Dans les années 1930, la légalisation des congés payés s’est assortie d’emblée d’un discours volontariste sur l’usage « intelligent » d’une partie du temps ainsi libéré. Chacun devait pouvoir se reposer, se divertir, mais aussi s’instruire, se cultiver pour gagner en autonomie. La redécouverte de l’otium doit nous permettre de renouer avec cet esprit d’émancipation avec Jean-Miguel Pire et Michelle Perrot.