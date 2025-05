Tristan Garcia, romancier, nouvelliste, philosophe : une mémoire non hégémonique (Toulouse)

À quarante-quatre ans, Tristan Garcia, ancien élève de l’ENS-Ulm, professeur à l’école des Beaux-Arts de Paris, est un écrivain novateur dont les distinctions confirment les succès éditoriaux et critiques (notamment : prix de Flore 2008 pour La meilleure part des hommes ; Grand prix de littérature sportive 2012 pour En l’absence de classement final ; prix de la Biennale du livre d’histoire à Pontivy 2012 pour Mémoires de la Jungle ; prix du Lundi 2015 et prix du Livre Inter 2016 pour 7).

Penseur d’une ontologie actualisée, d'une métaphysique de résistance et d'une éthique comme puissance (Laisser être et rendre puissant, 2023), il analyse avec profondeur et subtilité les enjeux contemporains (comme dans la série des Kaléidoscopes, ou dans L’Architecture du possible, 2021).

Modélisant dans son œuvre littéraire des genres divers (conte moral, science-fiction, fantastique, aventure, épopée...), il questionne la mémoire humaine sous l’angle de l’abandon d’une prétention de domination, d’une totalisation non totalitaire, d'autant plus pertinente et précieuse qu'elle se dit dans une langue « ajustée à la vie ».

Dans cette première journée d'études, organisée dans sa ville de naissance, et bénéficiant de son aimable présence, les communications aborderont quelques aspects philosophiques comme romanesques de l'œuvre d'un auteur majeur de notre temps.

Comité d'organisation :

Arnaud Despax et Sylvie Vignes (Laboratoire PLH, Équipe Littérature et Herméneutique).