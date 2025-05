Les bibliothèques. Penser en commun (Paris, Mairie du 5e arrondissement)

Face à la question « Où va le monde ? » – thématique choisie pour la 10e édition du Festival Quartier du Livre réunissant les librairies, les bibliothèques, les universités, les théâtres, les cinémas du Quartier latin – les bibliothèques se présentent comme un lieu refuge, espace de vie, de partage et d'accès au savoir pour penser en commun.

Ce dialogue avec trois responsables de bibliothèques – Laurine Arnould, à l’École nationale supérieure des Arts décoratifs, Hermann Etchiha, dans l'une des bibliothèques de Bénin Excellence, plus grand réseau de bibliothèques d'Afrique francophone, et Cyrille Martinez, directeur de la Bibliothèque de littérature française et comparée de la Sorbonne – donne à penser les réalités de ce métier singulier et les évolutions qu'il a pu connaître.

L'enjeu renouvelé que suscite le classement des bibliothèques, l’histoire des classification et ses biais, mais aussi le perfectionnement des catalogues numériques éloignant du « principe du bon voisin » théorisé par Aby Warburg, sera l'objet d'une investigation particulière, en croisant différents les champs disciplinaires, de la littérature aux arts plastiques, les publics, et les horizons géographiques, de Paris à Cotonou.

Laurine Arnould, Cheffe du Pôle Bibliothèque de l’École nationale supérieure des Arts décoratifs

Hermann Etchiha, Chargé Pôle Bibliothèque Bénin Excellence à Godomey

Cyrille Martinez, Directeur de la Bibliothèque de littérature française et comparée de la Sorbonne



Une discussion modérée par Elisabeth Darrobers

18h-19h30

Conférence suivie d'un verre de l'amitié

Bibliographie récente :

Muriel Amar et Joëlle Le Marec (dir.), Un Abécédaire sensible des bibliothèques, Mots d’ordre et de désordre, préface de Georges Didi-Huberman, Paris : Etérotopia France, mai 2025.

William Marx, Vivre dans la bibliothèque du monde, Paris : Fayard, Collège de France, coll. « Leçons inaugurales du Collège de France », 2020 ; Libraries of the Mind

Princeton (New Jersey) : Princeton U.P., mai 2025.

Revue Décor n°4 Contrefeu, décembre 2024.