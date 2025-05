Dispositifs de vision (Acta Fabula)

On imagine facilement la littérature associée à la peinture ou au cinéma, mais qu'en est-il de ses liens avec l'aquarium ? Dans le 87e dossier d'Acta Fabula, Noé Maggetti rassemble des chercheurs et chercheuses pour réfléchir à ces dispositifs qui font voir le monde et lire les textes autrement. Dans son compte rendu de Machine-aquarium (Clélia Nau), Natthan Maggetti rend compte d'un imaginaire aquatique qui apparaît au XIXe siècle, tandis que Sarah Juilland s'intéresse aux Mondes invisibles (dir. Sylvain Ledda) de l'occulte. C'est ensuite au cinéma que Noé Maggetti et Vincent Annen se consacrent, dans leur recensin d'Aux commencements du cinéma (José Moure) et de Borges et le cinéma (Vincent Jacques). Enfin, Valentine Bovey propose une lecture de Nudités féminines (Laurence Pelletier), qui interroge le regard (gaze) que les philosophes portent sur le corps des femmes nu.