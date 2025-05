Pourquoi la lecture ? Fictions pensées et pensantes

Université d'Aveiro (Portugal)

11 juin 2025

À l’ère du scrolling et de l’omnipuissance des écrans, la lecture semble reléguée au second plan. On entend souvent que « les jeunes ne lisent plus », que « la pratique de la lecture décline ». Au-delà de ces constats alarmistes, qu’il conviendrait de nuancer, il demeure essentiel, en ce début de XXIᵉ siècle, de réaffirmer la valeur de la lecture, ses bienfaits cognitifs, affectifs, existentiels.

Marcel Proust rappelait que « chaque lecteur est, quand il lit, le propre lecteur de soi-même » et que « les beaux livres sont, pour l’auteur, des conclusions ; pour le lecteur, des incitations » (Journées de lecture). Lire, c’est grandir, se transformer, se réconforter - et peut-être, aussi, apprendre à mieux penser. Parmi les pratiques de lecture, celle des fictions occupe une place singulière. La fiction pense et aide à penser. Encore faut-il savoir comment l’aborder, comment en faire un usage juste et fécond. À quelles conditions la lecture devient-elle un véritable travail de pensée ?

Pour éclairer ces questions, nous aurons le plaisir d’accueillir deux éminents spécialistes : Franck Salaün (Université de Montpellier), directeur de la collection « Fictions pensantes » aux éditions Hermann (Paris), et Franc Schuerewegen (Université d’Anvers), coordinateur du réseau européen LEA ! Lire en Europe Aujourd’hui. Ils dialogueront avec Maria Cabral co-coordinatrice du réseau LEA ! (Université d’Aveiro) autour des enjeux contemporains de la lecture, de ses vertus et de ses défis.

La journée sera également l’occasion de présenter le Bardadrac, un projet de « dictionnaire amoureux de la lecture » : un abécédaire libre et foisonnant, inspiré du « fouillis vivant » cher à G. Genette, rassemblant notions, concepts, idées et positions autour de l’acte de lire.

Programme

9h30 - Ouverture

- Ana Margarida Ramos, Directrice DLC

- Abdelilah Suisse, Vice-Coordinateur du CLLC

- Maria Cabral, responsable de l’équipe de recherche « Itinerâncias »

10h00 - Comment penser par la fiction ?

Modération : Teresa Cortez (Un. Aveiro)

- Franck Salaün (Un. de Montpellier): « L'expérience littéraire de la pensée ou M. Teste à cheval »

- Franc Schuerewegen (Un. d’Anvers): « Attention : fiction d’auteur »

- Maria Cabral (Un. d’Aveiro) : « La fiction, laboratoire vivant de pensée pour la médecine »

12h00 - Discussion

12h30 - Déjeuner

14h30 - Présentation du projet éditorial « Bardadrac de la lecture »

- Franc Schuerewegen (Un. d’Anvers) : « Les bardadracs dans la critique contemporaine »

- Maria Cabral (Un. d’Aveiro) : « Pourquoi un dictionnaire de la lecture »

- Franck Salaün (Un. de Montepellier) : « Propos d’un directeur de collection »