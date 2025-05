Métamorphoses du récit dans la peinture contemporaine

Université Bordeaux Montaigne, 17 octobre 2025

Alors que la Figuration narrative portait volontiers un discours politique, la Figuration libre a plutôt utilisé le récit comme dispositif de mise en abyme du médium pictural, permettant de revendiquer une appartenance contemporaine. Depuis les années 2000, la nouvelle génération de peintres figuratifs assume plus directement le médium et porte plus ouvertement des discours mettant en valeur la pluralité des appartenances et des identités. Ce nouveau retour à la peinture s’accompagne-t-il d’un renouvellement des récits portés par la peinture ou des discours sur la pratique picturale ?

Les propositions pourront interroger la notion même de retour, avec en France au moins trois occurrences depuis une quarantaine d’années : au début des années 1980 (artpress, 2024), au tournant des années 2000, puis de nouveau à l’heure actuelle (Semin, 2023).

Si dans la foulée des conceptuelles années 1970, encore marquées par le Nouveau roman, une interrogation directe du médium (Debrabant, 2017), parfois sur le médium lui-même (Le Gac, Alberola, Combas, Di Rosa), semblait être une condition sine qua non à sa réapparition, ce prétexte métadiscursif semble avoir disparu des préoccupations de la plus jeune génération. Après une étape où l’exposition elle-même s’est emparée du format du récit, jusqu’à proposer de véritables « narrations curatoriales » (Nachtergael, 2021), l’heure ne semble plus être à une (auto)fictionnalisation de la peinture, mais à des témoignages plus directs.

Les propositions pourront décrypter la diversité de ces discours et tenter d’en cerner les tendances communes ou les divergences, par exemple la réactivation des genres picturaux. On retrouve dans certaines pratiques émergentes (Malo Chapuy, Jean Claracq, Thibaut Huchard, Rayan Yasmineh) des citations directes de formats et de styles anciens (Renaissance, primitifs italiens, orientalisme).

Des parallèles pourront être dressés avec les évolutions du champ littéraire et l’émergence d’une certaine narration du « il ne se passe rien » (Huglo, 2011), ouverte par Perec (L’homme qui dort), poursuivie par Jean-Philippe Toussaint (La salle de bain). De nombreux peintres actuels trouvent ainsi leur inspiration dans une quotidienneté du non-événement (Nathanaëlle Herbelin, Matthieu Cherkit), où la vie domestique et de l’atelier constitue le sujet essentiel.

Ces métamorphoses pourront enfin être relues dans une perspective géographique plus large. La question du retour s’inscrit en effet dans un débat typiquement français, là où l’art contemporain allemand, par exemple, a de longue date investi le médium pictural, en faisant un fer de lance culturel face à la concurrence américaine ou extra-occidentale (Trespeuch, 2019). Qu’en est-il des éventuels discours de légitimation du médium, dans un contexte où celui-ci est plus facilement accepté ? Le discours se déporte-t-il alors davantage vers d’autres thématiques, par exemple politiques ou sociales ?

Modalités de soumission des propositions

Cette journée d’étude se tiendra à l’université Bordeaux-Montaigne le 17 octobre 2025. Les propositions de doctorant·es, de post-doctorant·es, d’universitaires, mais aussi d’artistes, critiques ou commissaires sont attendues.

Les communications n’excèderont pas 20 minutes. Les propositions de 2 000 signes maximum seront accompagnées d’un titre provisoire et d’une courte biographie de 500 signes maximum. Elles devront être adressées avant le 4 juillet 2025 à Xavier Bourgine (xavier.bourgine@etu.u-bordeaux-montaigne.fr) et Richard Leeman (richard@leeman.fr).

