Actualités du poème : ancrages historiques et contemporains / New Lights on the Poem: Looking Back, Looking Forward (Montréal)

ACTUALITÉS DU POÈME : ANCRAGES HISTORIQUES ET CONTEMPORAINS / NEW LIGHTS ON THE POEM: LOOKING BACK, LOOKING FORWARD

Université du Québec à Montréal, 3-5 juin 2025

Créé dans le but de favoriser les échanges internationaux et le partage des perspectives critiques, des cadres conceptuels ainsi que des théories récentes du lyrique, l’International Network for the Study of Lyric (INSL) fête en 2025 son dixième anniversaire. Après des rencontres visant à situer le lyrique, à dynamiser les approches conceptuelles et théoriques et à créer des ponts entre formes, corpus et disciplines (Situating Lyric, Boston, 2017; L’entre-deux lyrique, Lausanne 2019), l’INSL s’est intéressé à la poésie comme expérience, de même qu’aux implications d’une telle expérience (Poetry. Experience. Attention, Oslo, 2023). Ce cinquième congrès propose d’approfondir un questionnement amorcé en 2021 (« Between criticism and creative writing », Open Windows on Lyric, Louvain, 2021) en se positionnant au carrefour des théories et des pratiques.

Le poème est actuel en ce qu’il institue une relation chaque fois nouvelle, qui remet en question notre rapport au temps, au monde, au langage, au sens. Par Actualités du poème, on entend donc les multiples façons dont le lyrique s’inscrit dans l’histoire et l’interroge au présent. Les avenues à emprunter pour développer une théorie du lyrique propre à appréhender ses diverses manifestations, notamment hors du livre, appellent certes les innovations. Quels sont les outils conceptuels ainsi que les formes à réinvestir ou à revisiter afin d’appréhender ses incessantes réactualisations? Quel rôle ces outils peuvent-il jouer, non seulement dans le renouvellement des pratiques, mais aussi dans notre façon de faire voyager la poésie entre les formes et les langues, ou encore d’en transmettre la connaissance, en l’occurrence dans nos enseignements? Étant donné son caractère heuristique, que nous dit le poème, celui d’hier comme celui d’aujourd’hui, sur l’époque contemporaine? Quel type de « partage du sensible », pour le dire avec les mots de Jacques Rancière, propose-t-il?

L’International Network for the Study of Lyric et l’Université du Québec à Montréal sont heureux d’accueillir les chercheuses, chercheurs, enseignantes, enseignants, étudiantes, étudiants, poètes, critiques, traductrices, traducteurs, éditrices et éditeurs à ce cinquième congrès.