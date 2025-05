Fanny Arama

Portrait du polémiste en artiste. Jules Barbey d’Aurevilly et Léon Bloy (1848-1917)

Paris, Classiques Garnier, coll. « Études romantiques et dix-neuviémistes », n° 143, 2025.

L’élan polémique qui commande les écrits de Jules Barbey d’Aurevilly (1808-1889) et de Léon Bloy (1846-1917) réunit les deux écrivains-journalistes, qui se lièrent d’amitié à Paris en 1867. Ils hissent la violence verbale au rang d’un art et d’une morale dictés par des objectifs apologétiques et sacrés.

Existe également en version reliée - EAN 9782406180371 - au prix de 98 euros