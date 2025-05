Thea Rimini, Personaggi resistenti. L'immaginario letterario e cinematografico della lotta antifascista

Le livre aborde la question de la manière de raconter la Résistance italienne au fascisme dans un contexte où les témoins directs se font de plus en plus rares. À l’occasion du 80e anniversaire de la Libération, ce sont les puissantes fictions, littéraires ou cinématographiques, qui continuent à nourrir notre imaginaire de la lutte antifasciste, entre mythe et anti-mythe, entre mémoire collective et destin individuel, oscillant entre l’élan vers l’avenir et le repli sur le passé. Pina de Rome, ville ouverte de Rossellini, Pin du Sentier des nids d’araignées de Calvino, Milton de Une affaire personnelle de Fenoglio, Micòl du Jardin des Finzi-Contini de Bassani, Mara de La Ragazza de Cassola : autant de figures résistantes qui peuplent ces pages, autant de repères incontournables pour ceux qui, dans les années 2000, ont entrepris de redonner voix à la Résistance. Si le discours public n’est pas toujours parvenu à restituer la richesse plurielle du combat partisan, la littérature, le cinéma et la bande dessinée ont relevé le pari : ils nous lèguent une constellation de personnages aux visages multiples, auxquels reviendra désormais la tâche ardue de continuer à incarner cette guerre civile, lorsque plus aucun témoin ne pourra en raviver le souvenir.

Table des matières

11 INTRODUZIONE

Gruppo di famiglia in un esterno

23 CAPITOLO 1

Pina o la Resistenza corale

45 CAPITOLO 2

Pin o la Resistenza vista da un bambino

65 CAPITOLO 3

Milton o la Resistenza privata

93 CAPITOLO 4

Micòl o la Resistenza della memoria

119 CAPITOLO 5

Mara o la Resistenza morale

139 CAPITOLO 6

Tristano o la Resistenza ai tempi del revisionismo

157 CAPITOLO 7

Rosa e la Resistenza a fumetti