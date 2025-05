Anne Verjus, Abolir le patriarcat. L'utopie féministe de James Henry Lawrence (1773-1840)

Se souvient-on encore de James Henry Lawrence et de son roman L’Empire des Nairs, un rêve d’un monde où les femmes sont libérées de la dépendance des hommes ? À contre-courant des mœurs et des lois de son époque, Lawrence invente un équilibre inédit entre les rôles de genre : il imagine un monde où les femmes transmettent la propriété et le nom de famille, et assument seules l’éducation des enfants.

Comment est né ce livre ? Quelle a été sa destinée ? Quels échos a-t-il suscités à l’époque, et dans quelles traditions intellectuelles peut-on le situer ? Cet essai répond à ces questions et présente une étude inédite de l’auteur.

Par sa critique du patriarcat et des violences de genre, et par les moyens qu’il met en œuvre pour répondre aux enjeux de la liberté pour les deux sexes, Lawrence se révèle d’une étonnante modernité.

Anne Verjus, directrice de recherche au CNRS, spécialiste de la Révolution française, explore les logiques du patriarcat à travers ses deux piliers : le mariage et la paternité. Depuis ses premiers travaux, elle considère la recherche comme un levier de transformation sociale.