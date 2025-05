Franco Costantini, Le sujet amoureux dans la poésie médievale. Forme lyrique et organisation textuelle chez Cavalcanti, Dante et Pétrarque

Le sujet amoureux dans la poésie médiévale propose une lecture novatrice d’œuvres majeures du canon poétique, en explorant comment la structuration des recueils de poésie amoureuse façonne la subjectivité lyrique au Moyen Âge. Loin d’être un simple motif littéraire, l’amour apparaît ici comme un principe structurant de l’identité du sujet et de l’organisation des textes.

À travers l’étude de Guido Cavalcanti, Dante et Pétrarque, l’analyse met en évidence les tensions entre linéarité narrative et fragmentation, entre maîtrise et passivité du sujet amoureux. De l’absence d’un recueil d’auteur chez Cavalcanti aux jeux de construction du Chansonnier pétrarquien, en passant par la Vita nova de Dante, cet ouvrage révèle comment la forme textuelle devient le miroir des conflits intérieurs du sujet lyrique et d’un immanent conflit de temporalités, entre téléologie et circularité.

En interrogeant la poésie amoureuse médiévale sous cet angle, ce livre éclaire d’un jour nouveau les liens entre écriture, subjectivité et sentiment amoureux.

Franco Costantini est actuellement chercheur en postdoc à l'Istitute for Cultural Inquiry de Berlin (I.C.I. Berlin). Agrégé d'italien, docteur de Sorbonne-université en études romanes, il travaille principalement sur la poésie et la philosophie médiévales avec une approche comparatiste et transhistorique.