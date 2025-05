Michel Arouimi, Rimbaud face à Li Yu, la rencontre des fables

Peu connus en occident, les courts poèmes ou Rimes du vieux pêcheur, n'ont sans doute pas été écrits par Li Yu, licentieux génie du XVII e siècle, auquel ces poèmes sont pourtant attribués. L'intérêt probable de Li Yu pour ces poèmes serait lié au credo qu'ils illustrent: des principes métaphysiques, sur lesquels le romancier Li Yu exerce une malice iconoclaste.

Une malice très semblable se retrouve sous la plume de Rimbaud, pourtant apte à effleurer le mystère du "Nombre et de l'Harmonie", manifesté par les poèmes du Vieux pêcheur. La curiosité peu étudiée de Rimbaud pour la culture chinoise, et plus généralement "L'Orient ancien", ne suffit pas à expliquer les analogies déconcertantes entre les énigmes les plus raffinées du poète "voyant" et celles du Vieux pêcheur. Le désarroi si occidental d’Arthur nuance ce rapprochement analogique, qui rend moins radicale la différence des deux cultures. Quand l’analyse littéraire devient traité de métaphysique.

Sommaire

Introduction 7

Un tour d’esprit 11

Autocritique 19

Du vieux pêcheur au « vieux dragueur » 25

Trois font Un 37

La « vision des nombres » 51

Projet du poète 59

Nature et culture 75

L’Androgyne, en forme de Yin Yang 85

Diverses formes du mimétisme 103

Le danger du Même dans les Rimes 115

Autres Veillées chinoises 127

Guerre et poésie 139

Le pair et l’impair 153

Une vision des nombres 167

Une shekhina chinoise 187

Tout dire en quelques fleurs 199

Contre le Père 209

Mémoire des poètes 229

Renouveau de « l’Orient ancien » 239

D’une terrasse à l’autre 247

Des fantasmes sans âge 265

En conclusion… 273