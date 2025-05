Louis-José Lestocart

L’Œuvre infinie de Pier Paolo Pasolini

Paris, Classiques Garnier, coll. « Recherches cinématographiques », n° 17, 2025.

Pasolini serait-il baroque ? Ses thèmes (dédoublement, leitmotivs du Narcisse et du miroir, théâtralité, mise en abîme, réflexivité…), démontrent une complexité inattendue au sein d’une œuvre tendant vers l’infini, et nécessairement inachevée, en un questionnement à la fois existentiel et sacré.

Table des matières

Existe également en version reliée - EAN 9782406182436 - au prix de 118 euros