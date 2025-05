Rencontres de la Recherche : présentation de l’ouvrage Récits de voyage et altérités (Maison de la Recherche, Paris)

Rencontres de la Recherche (Université Sorbonne Nouvelle et Cité des Écritures)

Présentation de l’ouvrage Récits de voyage et altérités par Fiona Lejosne et Armelle Girinon

Maison de la Recherche (Paris), 5 juin 2025, 13h-14h30

Dans le cadre des Rencontres de la Recherche dont la thématique de cette année est : "Soyons réalistes, écrivons l'impossible !", les Presses Sorbonne Nouvelle proposent une présentation du livre Récits de voyage et altérités. Ce volume interroge les mises en altérité à travers la littérature de voyage en analysant les critères ainsi que les modalités descriptives et narratives auxquels les voyageurs et les voyageuses ont eu recours au fil des siècles pour définir et représenter un individu ou un groupe social comme autre.

La rencontre sera animée par Fiona Lejosne et Armelle Girinon (directrices de publication).

Durée : 1h30 (13h-14h30).

Lieu : Maison de la Recherche, 4 rue des Irlandais, 75005 Paris en salle Athéna

Quelques mots sur les Rencontres de la Recherche :

Découvrez ce qu'est la recherche en humanités aujourd’hui. L'Université Sorbonne Nouvelle est l'une des plus spécialisées dans les recherches en arts, lettres, langues et études culturelles. Plus de 50 chercheur.se.s et ingénieur.e.s au service de la Recherche seront présent.e.s pour vous exposer autrement leurs travaux, leurs protocoles de recherche et partager avec vous leur passion pour ce métier. Venez leur poser des questions, échanger avec eux et assister à de multiples expériences : ateliers, débats, conférences, jeux, quiz, spectacles, speed searching, projections vidéos, expositions...

L'édition 2025 des Rencontres de la Recherche est organisée avec la Cité des Écritures autour de la thématique "Écritures engagées".