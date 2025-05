Cabarets, cafés-concerts et music-halls, entre textes et archives. Autour des archives Poulaille 3 (Cachan)

Cabarets, cafés-concerts et music-halls, entre textes et archives. Autour des archives d'Henry Poulaille 3

Journée d’études organisée par Constance Barbaresco (EHESS/CRH) et Samia Myers (Université de Strasbourg),

soutenue par le Centre de recherches historiques, en partenariat avec la Ville de Cachan et le Collectif Maison Raspail.

Mardi 10 juin 2025, 9h-18h

Hôtel de Ville de Cachan, Salle Cécile Hertz-Eyrolles

Transport: RER B, Gare Arcueil-Cachan

Cet événement participe à la valorisation du fonds d’archives et de documentation Henry Poulaille (1896-1980) qui fait actuellement l’objet d’un travail d’inventaire et de sauvegarde mené par l’EHESS, la Ville de Cachan et le Collectif Maison Raspail, une association d’habitants de Cachan. Il fait suite à deux journées qui se sont tenues en décembre 2022 et mars 2024. La première proposait une découverte de la richesse de ce fonds. Celui-ci comporte en effet des dossiers documentaires et recueils constitués par Poulaille sur la littérature, la littérature prolétarienne, l’art, le théâtre, le cinéma, le folklore, l’histoire et le mouvement anarcho-syndicaliste, la chanson populaire, ainsi que de la correspondance et des documents liés à son activité éditoriale. La deuxième mettait en lumière la variété des collections chansonnières de Poulaille (politiques, sociales, folkloriques, succès de cafés-concerts, etc…). Cette troisième journée privilégie les chansons de cabaret, café-concert et music-hall (XIXe-XXe siècle). En plus de les disséminer dans son œuvre romanesque, Poulaille en a collectionné un très grand nombre, ainsi que toute une documentation sur diverses salles de spectacles (images de vedettes, reproductions d’affiches, articles de presse, extraits de journaux comme Le Chat noir). Il a également entrepris l’écriture d’une anthologie de la chanson dans les cabarets de Montmartre et du Quartier Latin dont le travail préparatoire se trouve dans les archives. Or, ces pratiques de collection et d’écriture de Poulaille ne sont pas étudiées. Réunissant des spécialistes et des artistes, plusieurs voies seront explorées : la constitution de collections chansonnières, le fonctionnement de certaines salles de spectacles, les écrits produits sur des lieux ou à partir de lieux, les héritages des chansonniers de cabarets dans la création musicale contemporaine.

Programme

9h30 - Accueil

10h - Mots d'ouverture de Thomas Le Roux, (CNRS – EHESS/CRH), Hélène de Comarmond, maire de Cachan, et Romain Huret, président de l’EHESS

Samia Myers et Constance Barbaresco, introduction : « Cabaret, café-concert et music-hall chez Poulaille, entre texte et archives »

10h45 - Session 1 : Des collections

Modérateur : François Gasnault (Héritages/Cergy Paris Université, CNRS, ministère de la Culture)

Marie Goupil-Lucas-Fontaine (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), « Le groupe des Prolétariens et le mirage d’une “authentique” chanson “réaliste” au tournant des années 1940 »

Michela Niccolai (Sorbonne-nouvelle/LaM-ULB), « La voix des archives. L’exemple d’Aristide Bruant entre Le Vieux Montmartre et le fonds Henry Poulaille »

Sacha Najman (EHESS/CRAL), « Portrait du critique en collectionneur : Gustave Fréjaville, André Legrand-Chabrier et l'Association parisienne de la presse du music-hall dans l'entre-deux-guerres »

12h30 – Déjeuner

14h - Session 2 : Des lieux

Modératrice : Camille Paillet (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne/CHS)

Delphine Foch (EPHE), « Sous les ailes du moulin, la chanson ? La place de la chanson au Moulin Rouge au tournant des XIXe et XXe siècles »

Thomas Patey (École du Louvre), « Je m'voyais déjà : le cabaret comme une école à interprètes »

15h15 - Session 3 : Des lieux et des écrits

Modératrice : Judith Lyon-Caen (EHESS/CRH)

Caroline Crépiat (Université Clermont Auvergne/CELIS), « Chanson et musique montmartroises au Chat Noir ? Mise en perspective vis-à-vis de la poétique chatnoiresque »

Marie-Charlotte Quin (Université de Strasbourg/Université de Lausanne), « Colette. Un nouveau regard sur une réalité du music-hall jusqu’alors largement fantasmée »

16h30 – Pause

16h45 - Session 4 : Des héritages

Modératrices : Constance Barbaresco et Samia Myers

Yanowski (compositeur, musicien, chanteur), « L’héritage du cabaret dans le Cirque des mirages »

Vîrus (rappeur), « Rapper Jehan Rictus »

18h – Fin et pot de clôture à la maison Raspail.