La recherche en littérature aujourd’hui : état des lieux et perspectives (Marrakech, Maroc)

Journée jeunes chercheurs en littérature

(doctorants, post-doctorants et jeunes enseignants-chercheurs)

Première édition : 2025

La Recherche en littérature aujourd’hui : état des lieux et perspectives

S’interroger aujourd’hui sur les états des lieux de la recherche en littérature, ses perspectives et ses impasses c’est avoir l’impression de vivre un moment de crise dont les manifestations les plus saillantes coïncident probablement avec le divorce du monde et de la littérature. Une mise à distance « du sens, du sujet [et] de l’histoire » (Le Bris, 2007, p.25-26) qui est venue non seulement assécher la littérature et renforcer sa dimension autotélique, mais aussi et surtout la prolonger dans cette idéologie de la fin (Viart : 2012) qui semble la regagner.

Ce malaise dans les Lettres, qu’il se nomme « désenchantement » (Millet :2007), « péril » (Todorov :2007) ou qu’il s’apparente au constat d’une inanité : « Pourquoi les études littéraires ? » (Citton : 2007), « La Littérature, pour quoi faire ? » (Compagnon : 2007) voire le signe d’une disparition irréversible « L’Adieu à la littérature. » (Marx :2005) traduit les grandes transformations que subit la littérature quant à sa forme, sa fonction, ses enjeux, sa mission ou son impact sur le monde contemporain.

Force est de constater que ces nombreuses publications, et tant d’autres, sont venues, chacune selon sa singularité propre, acter les contours de cette crise qui s’empare de la chose littéraire et la déborde en même temps pour impacter aussi bien son enseignement que les recherches qui s’y appliquent et les paradigmes qui s’y déploient. Par ailleurs, elles ne manquent pas, aussi déclinistes qu’elles puissent paraître, de tracer de nouvelles perspectives et de pointer de nouveaux horizons susceptibles à la fois de revitaliser et de renouveler les questionnements de / à la littérature, voire œuvrer activement à « L’élargissement de l’idée [même] de littérature » ( Perreault, 2021). Le fait est que ces différents adieux à la littérature deviennent une littérature des adieux et que l’annonce des fins maintes fois réitérée produit une littérature des fins.

Dans cette optique, L’Idée de la littérature, de l’art pour l’art à l’écriture d’intervention, est un ouvrage d’Alexander Gefen (2021) qui mérite qu’on s’y arrête en tant que motif de nouveaux horizons. L’auteur repère les différentes extensions qui semblent regagner ces dernières années le domaine de la littérature. À l’extension historique et géographique s’ajoute une extension générique et thématique, qui s’élaborent et s’affinent comme débordement sur le cadre de Nation vers la World literature et par l’intérêt accru pour l’anthropologie culturelle au détriment de l’histoire littéraire. De même qu’il capte le passage du roman réaliste à la littérature écologique, Gefen met le doigt sur la repolitisation de la littérature qui, tout en recouvrant sa force performative et sa capacité d’intervention, semble se doter de nouveaux rôles et s’étendre à de nouvelles formes. Le chercheur en littérature se doit d’être conscient et consciencieux dans son approche du fait littéraire. Il doit pouvoir sonder, analyser et rendre déchiffrables ces différents développements et remous, ces crises, morts et renaissances : voici quelques questions qui sont autant d’axes possibles pouvant guider cette réflexion

Comment ces formes de mutations influent-elles sur la recherche en littérature et la pousse à réinventer ses outils conceptuels et à renouveler ses appareils théoriques ? Comment la recherche en littérature, aujourd’hui, est travaillée par les enjeux contemporains, qui font et défont la littérature ?

Quels outils d’analyse, de démarches et d’approches nouvelles accompagnent ces changements et ces mutations ?

Quelle conception moderne du texte littéraire peut-elle nous permettre de répondre, aujourd’hui, à la question : comment le texte signifie-t-il ? Où mettre le curseur de ce sens entre le texte, l’auteur et le contexte ?

Enfin, « comment lire » (Marx) aujourd’hui ? Qui est le lecteur contemporain et quel est son rôle dans la construction du sens du texte littéraire ?

In fine, cette journée jeunes chercheurs aura pour objectif d’interroger la recherche en littérature aujourd’hui et ambitionne d’explorer les nouvelles voies comme les impasses qui parsèment le parcours du jeune chercheur en littérature et tend à travers les différentes contributions à esquisser les états des lieux, les obstacles et les perspectives qui s’offrent à lui.

Sont invités à participer à cette première édition de cette journée d’étude les jeunes chercheuses et les jeunes chercheurs en littérature, doctorants ou postdoctorants ou enseignants-chercheurs. Les deux critères qui vont prévaloir au choix des contributions sont principalement l’actualité et la réflexion sur la recherche elle-même. Seront donc acceptées, les contributions qui portent sur la théorie de la recherche littéraire à condition de leur actualité, de leur pertinence et d’une dimension novatrice. Il en va de même pour des contributions qui portent sur des réflexions sur une recherche faite ou en cours, situées par rapport à un corpus.

Quelques axes proposés (liste non exhaustive) :

· Théorie du texte littéraire

· Critique littéraire

· Nouvelles Approches du texte littéraire

· Réception et théorie du lecteur

· Recherche en littérature et intelligence artificielle

· Les nouvelles formes de littérature

—

Modalités de participation :

Les propositions doivent inclure les informations suivantes : nom et affiliation institutionnelle de l’auteur·ice ; bio-bibliographie de l’auteur·ice (maximum 150 mots) ; titre, axe thématique et résumé de communication (environ 300 mots) à envoyer sur l’adresse suivante : journeejchlitterature@gmail.com

Réception des propositions : avant le 31 juillet 2025

Réponses aux participants : le 1 septembre 2025

Déroulement de la journée : le 28 octobre 2025.

—

Bibliographie indicative

—

Coordination

BOUROUAHA Yassine, Université Cadi Ayyad, Marrakech

HOUDZI Ahmed Aziz, Université Cadi Ayyad, Marrakech

MARTAH Amine, Université Cadi Ayyad, Marrakech

—

Comité scientifique

