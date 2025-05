Ivan Tourguéniev et le roman européen (Bougival & Rouen)

APPEL À COMMUNICATIONS

IVAN TOURGUENIEV ET LE ROMAN EUROPÉEN

Le Musée européen Ivan Tourguéniev à Bougival, Les Amis de Flaubert et de Maupassant, La Société Mérimée, La Société Littéraire des Amis d’Émile Zola et Le Centre Ivan Tourguéniev de l’Université de Mons organisent, du 9 au 11 avril 2026, à Rouen et à Bougival, le colloque international « Ivan Tourguéniev et le roman européen ».

L’oeuvre d’Ivan Tourguéniev est étroitement liée à l’évolution de la littérature européenne au XIXe siècle. Le roman réaliste, voire naturaliste, psychologique sous certains aspects, occupe une place dominante dans l’oeuvre de Tourguéniev comme dans celle des écrivains européens. Cette affinité découle de son intérêt pour les grands classiques de la littérature européenne qu’il a lus et admirés dès son jeune âge : Voltaire, Rousseau, Shakespeare, Goethe, Schiller, Stendhal, Balzac, Sand, Scribe, Hugo, Dumas, Mérimée, Dickens, Thackeray et tant d’autres. Cet intérêt sera d’autant plus marqué par la suite que Tourguéniev passera la plus grande partie de sa vie d’adulte en France et en Allemagne, et qu’il séjournera régulièrement en Angleterre. Son intégration dans les milieux littéraires européens de l’époque est exemplaire. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, il est l’écrivain russe le plus connu en Europe ; ses oeuvres paraissent presque simultanément en Russie et dans plusieurs pays européens. Aussi est-il le premier écrivain russe à mener un dialogue littéraire notable avec ses confrères européens, Flaubert, Maupassant, Zola, les Goncourt, James, pour ne citer qu’eux parmi ses contemporains.

Le colloque international « Ivan Tourguéniev et le roman européen » a pour visée principale d’explorer, dans une optique comparatiste, les rapports entre le roman tourguénievien et l’oeuvre romanesque des auteurs européens du XIXe et du début du XXe siècle, sous les aspects suivants :

 le genre du roman et son évolution ;

 la poétique et l’imaginaire du roman ;

 l’intertextualité ou le dialogue entre les textes ;

 l’espace et le temps, leur exploration par les auteurs ;

 le rôle du roman et sa signification dans l’espace culturel de sa production.

Les propositions de communication pourront également concerner des questions relatives à la contextualisation de l’oeuvre romanesque de Tourguéniev et des écrivains européens, telles que

• Ivan Tourguéniev et ses liens avec les grands romanciers européens ;

 Ivan Tourguéniev, lecteur de romans européens ;

 les écrivains européens, lecteurs et commentateurs des romans de Tourguéniev ;

 l’empreinte tourguénievienne dans le roman européen du XIXe et du début du XXe siècle ;

 l’oeuvre de Tourguéniev dans la correspondance des écrivains européens ;

 les discours critiques croisés (comptes rendus, textes théoriques, propos de la correspondance) ;

 le roman européen, miroir des évolutions sociétales.

Modalités de soumission et calendrier :

Les propositions de communications parviendront au comité d’organisation avant le 30 juin 2025 à l’adresse colloque.tourgueniev.roman@alumni.umons.ac.be et comprendront un titre provisoire et un résumé de 800 signes (espaces compris) maximum, une biographie et une bibliographie succinctes (cinq-dix phrases pour la biographie et cinq références les plus notables pour la bibliographie).

Dates et lieux : du 9 au 11 avril 2026, à Rouen et à Bougival.

Format de communication mixte : communication en présentiel ou communication en ligne.

Langues de travail : français, russe et anglais.