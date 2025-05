I Colloque sur les Études Archipélagiques « L'Île et la dimension Archipélagique »

1st Archipelagic Studies Symposium ‘The Island and the Archipelagic Dimension’

I Simposio de Estudios Archipelágicos «La isla y la dimensión archipelágica»

Le 1er Symposium d’Études Archipélagiques « L’île et la dimension archipélagique », qui se tiendra à l'Université de Madère du 23 au 24 octobre 2025, a pour objectif de réfléchir sur les questions de l'insularité et des archipels dans la conception du monde d'aujourd'hui, marqué par les crises environnementales, les nouvelles tendances du développement humain et les réinterprétations du lieu et de ses dynamiques.

La réflexion sur les îles et les archipels, dans toutes leurs dimensions trans et inter matérielles, équivalences et disparités, influence la conception de ces mondes discontinus par rapport à leur matrice continentale (dans certains cas), mais aussi des territoires qui sont supposés être en dehors du continent avec des possibilités ontiques d'un contexte véritablement archipélagique.

C'est dans ce sens que nous invitons la communauté académique à une réflexion, également épistémologique, sur les concepts opérationnels d'«île», d’« insularité », d’«archipel » et d’« archipélagicité », qui aborde le traitement des images, des pratiques et des discours autour des dimensions des archétypes de l'île et de l'archipel dans le monde académique contemporain, en se fondant sur les axes thématiques suivants :

- Épistémologie(s) des îles et des archipels

- Insularité et identité : pratiques culturelles et sociales, identité et communautés

- Îles, archipels et représentations littéraires et artistiques

- Écologie, durabilité et crises environnementales dans les territoires insulaires

- Politique, économie et géopolitique des îles et des archipels

- Mobilités, frontières et (dé)continuité territoriale

- Archipels numériques et nouvelles configurations spatiales

—

Délai : 30 JUIN 2025

Les propositions de communication doivent être envoyées (en format Word) à simposioarquipelagicos.madeira@gmail.com et contenir les informations suivantes :

1. Nom et prénom

2. Titre de la communication

3. Résumé de l'article (200 mots maximum)

4. Bref CV du chercheur (100 mots maximum), indiquant l'affiliation institutionnelle

5. Adresse électronique et téléphone portable

—

Soumission des propositions de communication : 30 juin 2025

Communication des résultats : 07 juillet 2025

Paiement de l’inscription : 08 juillet au 01 septembre 2025 (Earlybird - 70€) / 02 au 30 septembre (Taxe Standard - 100€)

Soumission des textes pour publication : 31 janvier 2026

Diffusion du programme : à partir du 01 octobre 2025.

Publication :

Les textes seront publiés dans un volume et/ou dans l’Encyclopédie numérique en Études Insulaires, après un processus d'arbitrage scientifique.

Soumission des textes pour publication : 31 janvier 2026.

The 1st Archipelagic Studies Symposium ‘The Island and the Archipelagic Dimension’, to be held at the University of Madeira from the 23rd to 24th of October 2025, aims to reflect on issues of insularity and archipelagos in the conception of today's world, marked by environmental crises, new trends in human development and reinterpretations of place and its dynamics.

Thinking about islands and archipelagos, in all their trans- and inter-material dimensions, equivalences and disparities, influences the conception not only of these discontinued worlds from their continental matrix (in some cases), but also of territories which are assumed to be outside the continent, with ontic possibilities of a truly archipelagic context.

It is in this sense that we invite the academic community to some reflection, also of epistemological kind, on the operative concepts of ‘Island’, ‘Insularity’, ‘Archipelago’ and ‘Archipelagicity’, which addresses the treatment of images, practices and discourses around the dimensions of the archetypes of the notions of island and archipelago in contemporary academia, based on the following thematic axes:

- Epistemology(ies) of Islands and Archipelagos

- Islandness, Insularity and Identity: Cultural and Social Practices, Identity and Communities

- Islands, Archipelagos and Literary and Artistic Representations

- Ecology, Sustainability and Environmental Crises in Island Territories

- Politics, Economics and Geopolitics of Islands and Archipelagos

- Mobilities, Borders and Territorial (Dis)Continuity

- Digital Archipelagos and New Spatial Configurations

DEADLINE: 30 JUNE 2025

Communication proposals should be sent (in word format) to simposioarquipelagicos.madeira@gmail.com, containing the following information:

1. Full name

2. Title of the paper

3. Summary of the paper (up to 200 words)

4. Brief CV of the researcher (up to 100 words), indicating institutional affiliation

5. Email and mobile phone contacts

Deadline:

Submission of paper proposals: 30 June 2025

Paper acceptance: 07 July 2025

Registration payment:

08 July to 01 September 2025 (Earlybird - 70€)

02 to 30 September (Standard Rate - 100€)

Paper submission for publication: 31 January 2026

Dissemination of the programme: from 01 October 2025.

Publication:

The manuscripts will be published in a peer-reviewed volume and/or in the Digital Encyclopaedia in Insular Studies.

Submission of manuscripts for publication: 31 January 2026.

Registration and Payment

1. Registration for the Meeting and payment of the relevant fee runs from 08 July to 30 September 2025, after the evaluation of the submitted proposals has been communicated.

2. The fee for participants with a paper will be 70 euros (Earlybird)/100 (Standard Fee), payable by bank transfer to the following account of the University of Madeira:

PT50 - 0033 - 0000 - 00008562288 - 05

BIC / SWIFT - Bank Identification Code: BCOMPTPL

After payment, proof of payment must be sent by e-mail to the organisation.

3. Teaching staff, researchers and students at the University of Madeira are exempt from paying the registration fee, and so are the researchers of the Centre for Comparative Studies of the University of Lisbon (CEComp)

Inscription et paiement

1. L'inscription à la réunion et le paiement des frais correspondants s'effectuent du 8 juillet au 30 septembre 2025, après la communication de l'évaluation des propositions soumises.

2. Les frais pour les participants avec un article seront de 70 euros (Earlybird)/100 (Taxe Standard), payables par transfert bancaire sur le compte suivant de l'Université de Madère:

PT50 - 0033 - 0000 - 00008562288 - 05

BIC / SWIFT - Code d'identification bancaire : BCOMPTPL

Après le paiement, la preuve doit être envoyée par courriel à l'organisation.

3. Les professeurs, les chercheurs et les étudiants de l'Université de Madère sont exemptés du droit d'inscription, de même que les chercheurs du Centre d'Études Comparatives de l'Université de Lisbonne.

El I Simposio de Estudios Archipelágicos «La isla y la dimensión archipelágica», que se celebrará en la Universidad de Madeira del 23 al 24 de octubre de 2025, tiene como objetivo reflexionar sobre las cuestiones de la insularidad y los archipiélagos en la concepción del mundo actual, marcado por las crisis medioambientales, las nuevas tendencias del desarrollo humano y las reinterpretaciones del lugar y sus dinámicas.

Pensar en islas y archipiélagos, en todas sus dimensiones trans e inter-materiales, equivalencias y disparidades, influye en la concepción de estos mundos discontinuos de su matriz continental (en algunos casos), pero también de territorios que se asumen fuera del continente, con posibilidades ónticas de un contexto verdaderamente archipielágico.

Es en este sentido que invitamos a la comunidad académica a una reflexión, también epistemológica, sobre los conceptos operativos de «Isla», «Insularidad», «Archipiélago» y «Archipelagicidad», que aborde el tratamiento de imágenes, prácticas y discursos en torno a las dimensiones de los arquetipos de isla y archipiélago en la academia contemporánea, a partir de los siguientes ejes temáticos:

- Epistemología(s) de islas y archipiélagos

- Insularidad e identidad: prácticas culturales y sociales, identidad y comunidades

- Islas, archipiélagos y representaciones literarias y artísticas

- Ecología, sostenibilidad y crisis medioambientales en territorios insulares

- Política, economía y geopolítica de islas y archipiélagos

- Movilidades, fronteras y (des)continuidad territorial

- Archipiélagos digitales y nuevas configuraciones espaciales

FECHA LÍMITE: 30 DE JUNIO DE 2025

Las propuestas de comunicación deberán enviarse (en formato word) a simposioarquipelagicos.madeira@gmail.com, con la siguiente información:

1. 1. Nombre y apellidos

2. Título de la comunicación

3. Resumen del trabajo (hasta 200 palabras)

4. Breve CV del investigador (hasta 100 palabras), indicando la afiliación institucional

5. Correo electrónico y teléfono móvil de contacto

Fecha límite:

Presentación de propuestas de comunicación: 30 de junio de 2025

Comunicación de resultados: 07 de julio de 2025

Pago de la inscripción: del 08 de julio al 01 de septiembre de 2025 (Earlybird - 70 euros) / del 02 al 30 de septiembre (Tarifa estándar - 100 euros)

Presentación de textos para su publicación: 31 de enero de 2026

Difusión del programa: a partir del 01 de octubre de 2025.

Publicación:

Los textos serán publicados en un volumen y/o en la Enciclopedia Digital en Estudios Insulares, después de previo proceso de arbitraje científico.

Presentación de textos para su publicación: 31 de enero de 2026.

Inscripción y pago

1. La inscripción en el I Simposio y el pago de la cuota correspondiente se realizarán desde el 08 de julio hasta el 30 de septiembre de 2025, una vez comunicada la evaluación de las propuestas presentadas.

2. La cuota para los participantes con ponencia será de 70 euros (Earlybird)/100 (Standard Fee), pagada mediante transferencia bancaria a la siguiente cuenta de la Universidad de Madeira:

PT50 - 0033 - 0000 - 00008562288 - 05

BIC / SWIFT - Código de identificación bancaria: BCOMPTPL

Después del pago, el comprobante debe ser enviado por correo electrónico a la organización: simposioarquipelagicos.madeira@gmail.com

3. Los profesores, investigadores y estudiantes de la Universidad de Madeira están exentos del pago de la cuota de inscripción, así como los investigadores del Centro de Estudios Comparatistas de la Universidad de Lisboa.