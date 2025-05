Gower Sea To Sea : Atlantic To Mediterranean

La John Gower Society annonce son sixième congrès international qui sera accueilli par l'Université d'Alicante du 29 juin au 3 juillet 2026.

Le thème du congrès, "Gower Sea to Sea : de l'Atlantique à la Méditerranée", vise à englober à la fois la patrie de Gower et le monde méditerranéen, ainsi que les zones géographiques intermédiaires. Les communications d'une durée de 20 minutes sur tout sujet lié au thème du congrès sont attendues avant le 15 août 2025, et les acceptations seront communiquées avant le 15 septembre.

Les propositions doivent être envoyées en anglais à R. F. Yeager, président de la Société, à l'adresse suivante : rfyeager@hotmail.com.