Mamadou Ba, Alice Chaudemanche, Alioune DIiaw Xavier Garnier Claire Riffard, Serigne Seye, Littératures africaines et écologie

Les menaces écologiques qui pèsent sur le continent africain, à cause du réchauffement climatique, des prédations extractivistes ainsi que des conséquences des conflits armés, trouvent des répercussions fortes sur le plan littéraire. Loin d’être périphérique, l’expérience africaine est centrale en matière écologique précisément parce que le continent a été considéré comme le grand pourvoyeur de ressources d’un système-monde moderne à bien des égards écocidaire.

Les écrivaines et les écrivains africains ont ainsi une considérable longueur d’avance dans le combat écologique et ce volume étudie la façon dont leurs oeuvres annoncent le désastre et proposent des moyens d’y résister pour l’avènement d’un vivre-ensemble qui inclut tous les constituants de l’écosystème. Il importe alors d’envisager selon quels moyens littéraires les écrivains africains transforment leur conscience écologique en dynamiques créatrices.

Mamadou Bâ est professeur de littératures africaines et francophones à l’université Cheikh Anta Diop. Alice Chaudemanche est maîtresse de conférences en langue et littérature wolof à l’INALCO. Alioune Diaw est maître de conférences titulaire en littératures africaines à l’université Cheikh Anta Diop. Xavier Garnier est professeur de littératures africaines à la Sorbonne Nouvelle. Claire Riffard est ingénieure de recherche à l’ITEM (CNRS-ENS). Serigne Seye est maître de conférences titulaire en littératures africaines à l’université Cheikh Anta Diop.

Ont également contribué à cet ouvrage : Eloïse Brezault, Sylvie Brodziak, Sara Buekens, Marion Coste, Mamadou Diol, Abdoulaye Diouf, Denis Assane Diouf, Claire Dutrait, Mamadou Faye, Khadr Hamza, Jamie Herd, Coudy Kane, Pierre Leroux, Catherine Mazauric, Papa Bocar Ndaw, Fabiola Obame, Marie Pernice, Felwine Sarr, Aliou Seck, Nicolas Treiber.