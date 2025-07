Stéphane Guerre, Boris Lesueur, Atlas de la France moderne. XVIᵉ – XVIIIᵉ siècle

Cartographe : Fabrice Le Goff

À partir du XVIᵉ siècle, la France connaît de nombreuses mutations. Cet atlas, grâce aux plus de 110 cartes et infographies, s’attache à montrer les transformations à l’œuvre durant ces trois siècles, depuis François Ier jusqu’à la chute de Louis XVI :

• Les évolutions politiques sont nombreuses : la royauté reste toute puissante, mais le concept d’État commence à trouver sa place.

• La société est hiérarchisée et d’une grande diversité, les structures sociales organisées en réseaux : si l’agriculture reste l’économie principale, l’industrie se développe et les modes de consommation évoluent.

• Avec la Renaissance et les Lumières, un foisonnement culturel voit le jour : innovations technologiques, voyages, arts, instruction, diffusion de l’information.

• La France s’agrandit en Europe et dans le monde : les colonies s’étendent avec l’ouverture vers l’Atlantique ; en Europe, la guerre fixe le territoire et de nouvelles frontières.

Ces trois siècles sont donc placés sous le signe d’une grande vitalité pour le pays, avant que la Révolution de 1789 ne vienne tout bouleverser, signant la fin de l’Ancien Régime et le début d’une nouvelle ère qui assied les bases de la France contemporaine.

