Attention fiction ! Mondes imaginaires, possibles narratifs et fictions pensantes de l’âge classique aux intelligences artificielles (Cerisy)

DIRECTION :

Françoise LAVOCAT, Franck SALAÜN

COMITÉ D'ORGANISATION :

Nathalie KREMER, Anthony MANGEON, Pascal NOUVEL

Longtemps considérée comme contraire au savoir et à l’utile, trompeuse, corruptrice, la fiction a largement pris sa revanche. On lui prête aujourd’hui d’innombrables vertus (pour l’éducation de l’enfant à la sociabilité, pour le développement de l’empathie chez l’individu, pour le soin et même pour la préservation de l’espèce), tant et si bien que la frontière entre le fictif et le réel peut parfois sembler disparaître. Elle dirait aussi bien ou mieux la réalité que le récit historique, elle permettrait au lecteur de développer son sens moral ou d’accéder à la complexité du réel en le plongeant dans des expériences de pensée ou des études de cas. Ce colloque réunira des écrivains, des universitaires et des comédiens dans le but de dresser un état des lieux des théories et des usages de la fiction, en explorant notamment les oppositions traditionnelles ou plus récentes, les frontières et les intersections. On s’interrogera collectivement sur ce retour en grâce et les éventuels malentendus qu’il pourrait cacher, mais surtout sur la nature de la fiction, ses présupposés anthropologiques et ses multiples potentialités. Les conférences, tables rondes, ateliers et spectacles permettront en particulier d’explorer les mondes imaginaires, les possibles narratifs et les fictions pensantes.

Programme

Vendredi 20 juin

USAGES ET FRONTIÈRES DE LA FICTION DU XVIe SIÈCLE À AUJOURD'HUI

Matin

Françoise LAVOCAT & Franck SALAÜN : Introduction

Présentation de la SIRFF

Après-midi

Charlotte KRAUSS : Les Cités obscures de Schuiten et Peeters comme fictions pensantes

Les dangers de la fiction, atelier autour de textes du XVIe-XXIe siècles

Samedi 21 juin

Matin

TÉMOIGNAGE ET FICTION

Dinah RIBARD : Écrire le passé

Dominique MEMMI : Vers une vengeance des femmes ? Fictions et sciences sociales

Aude DÉRUELLE : Le désir de roman des historiens

Après-midi

L'UNIVERS DU ROMAN SANS FICTION. AUTOUR DU TRAVAIL DE PATRICK DEVILLE

Table ronde et lectures, avec Patrick DEVILLE, Linda GIL, Françoise LAVOCAT et Franck SALAÜN

Soirée

Linda GIL : Cunégonde ou Voltaire contre ses interprètes

Dimanche 22 juin

Matin

PENSER DANS ET PAR LA FICTION

Ridha BOULAÂBI : Mise en fiction des enjeux postcoloniaux

Anthony MANGEON : L'Afrique au futur

Après-midi

DE LA CULTURE DU XVIIe SIÈCLE À LA SCÈNE

À propos de La Blessure et la Soif, avec Fanny ARDANT, Pascal NOUVEL, Laurence PLAZENET et Catherine SCHAUB

Soirée

La Blessure et la Soif, lecture par Fanny ARDANT et Laurence PLAZENET

Lundi 23 juin

Matin

ARBITRAIRE DU TEXTE ET VÉRITÉ DE LA FICTION

Franc SCHUEREWEGEN : Sur Racine

Sjef HOUPPERMANS : Impressions d'Afrique de Raymond Roussel

Après-midi

DÉTENTE

Mardi 24 juin

Matin

LES ENJEUX DU RÉCIT

Ivan JABLONKA : Et l'Histoire dans tout cela ?

Pascal NOUVEL : Narration et identité

Colas DUFLO : Le roman "politique" au XVIIIe siècle

Après-midi

FIGURER : DU TEXTE À LA REPRÉSENTATION SCÉNIQUE

Franck SALÄUN : Figurer la grande pantomime du Neveu de Rameau

Nathalie KREMER & le Zufallkollektiv : Mettre en scène le Pygmalion de Rousseau

Soirée

Pygmalion de Rousseau, spectacle par le Zufallkollektiv (Suisse)

Mercredi 25 juin

Matin

MYSTIFICATIONS ET SAVOIRS : L'AVENIR DE LA FICTION

Table ronde et Rapports d'étonnement des doctorants

Après-midi

DÉPARTS