Journée d'étude Madame Gervaisais de Jules et Edmond de Goncourt (Sorbonne nouvelle)

Séminaire Goncourt

Journée d’étude du jeudi 20 mai 2025

« Madame Gervaisais »

13h30 : Accueil des participants

13h45 : Vérane Partensky, Basile Pallas : introduction

1ère séance : L’espace romanesque : la ville de Rome comme spectacle

14h00 : Amanda Quinn : « Madame Gervaisais, ou un portrait de la femme en spectatrice : vers une théâtralisation de l’espace romanesque. »

14h30 : Eva Le Saux : « ‘‘Siamo sotto i preti !’’ : Rome et les Romains dans Madame Gervaisais. »

15h00 : Jean Guillaumont : « Du matériel vers le spirituel ? Fonction symbolique de la musique dans Madame Gervaisais des frères Goncourt. »

Discussion et pause (15h30-16h00)

2ème séance : Le personnel romanesque : la femme et l’enfant

16h00 : Alice Mugierman : « ‘‘Ce pauvre et intéressant enfant, présentant un sujet plus neuf sous la plume d’un romancier’’ » : motivations et fonctions de Pierre-Charles »

16h30 : Éléonore Reverzy : « Jeanne Gervaisais, femme de quarante ans. »

Discussion et clôture de la journée.