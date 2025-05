L'IA en scène.

Représentations et imaginaires de l'IA dans les arts littéraires et scéniques : la tentation de la science-fiction.

4-5 juin 2025

Université Grenoble Alpes

Colloque organisé dans le cadre du programme de recherche « ÉcrIA : écriture et IA en contexte artistique », lauréat de l’appel Alliance Campus Rhodanien 2024.

Machines algorithmiques, assistantes embarquées, intelligences artificielles domestiques : ces artefacts se multiplient depuis 2020 sur les scènes contemporaines, faisant écho aux avancées considérables des large language models (LLM) et à la démocratisation de certaines de leurs applications, telles que ChatGPT. Leur adoption enthousiaste ou critique, voire leur détournement par nombre d’artistes informent aussi bien les processus de création que leurs œuvres, en donnant lieu à une très grande diversité de formes.

Ce colloque aimerait étudier la manière dont ces œuvres interrogent nos rapports aux algorithmes et aux IA génératives, qui régissent aujourd’hui une part considérable de nos vies quotidiennes : quel regard les arts scéniques et littéraires portent-ils sur ces bouleversements numériques ? De quel(s) monde(s) se font-ils aujourd’hui l’écho à travers les représentations qu’ils donnent à voir des systèmes intelligents ?

Programme



MERCREDI 4 JUIN

MaCI, salle 204 (2 étage)

339 avenue Centrale, Domaine universitaire

13h30

Introduction

Romain BIONDA (Univ. de Lausanne) et Julie VALERO (Univ. Grenoble Alpes)



Imaginaires de l’IA : tour d’horizon

Modération : Romain Bionda (UNIL)

14h00-14h30

Simon BRÉAN (Univ. Sorbonne Nouvelle)

Face au piège de Pygmalion : IA et ruses de l’investissement affectif



14h30-15h00

Pierre BANOS-RUF (UGA)

La figure du robot dans les écritures dramatiques contemporaines, unique horizon de l’IA



15h00-15h30

Samuel SAINT-PÉ (UGA)

Posture rigide et regard fixe : incarner l’automate au cinéma



15h30-16h00 : Pause



Temporalités des imaginaires de l’IA

Modération : Julie Valero (UGA)

16h00-16h30

Icare BAMBA (Univ. Paris 8)

Le conflit des futurs : temporalités vivantes et mortes au théâtre

16h30-17h00

Isabelle KRZYWKOWSKI (UGA)

IA et uchronie



17h30 : Fin de la première journée



MaCI

Live Arts Lab (RdC)

Performance

18h00

AfterLife

Une proposition scénique de Sylvie Jobert & Julie Valero, sur un texte de Pierre Cassou-Noguès.

Créations Lumières : Éric Marynower



18h45

Échanges avec l’équipe, en présence de Pierre Cassou-Noguès

JEUDI 5 JUIN

MaCI, Live Arts Lab (RDC)

339 avenue Centrale, Domaine universitaire

Co-création, pédagogie et recherche-création : IA et expérimentations

Modération : Jean-François MASSOL (UGA)

9h30-10h00

Valentin DECLOQUEMENT (Univ. Lyon 2)

ChatGPT par ChatGPT : vers une auto-(science)-fiction ?



10h00-10h30

Olivier KRAIF (UGA)

Les grands modèles de langue parlent-ils de nous ? Un itinéraire romanesque entre science et fiction



10h30-11h00

Pauline KHALIFA (Univ. Lyon 2)

Interroger la co-création avec l’IA à travers la fiction du livre mallarméen





11h00-11h30 : Pause



Actualités de la recherche et de la recherche-création

Modération : Isabelle KRZYWKOWSKI (UGA)

11h30-12h00

Pierre CASSOU-NOGUÈS (Univ. Paris 8)

Présentation de l’ouvrage Les Images pyromanes. Théorie-fiction des IA génératives (UV éditions, 2025)



12h00-12h30

Caroline ANGE, Pierre ENGERAN, Alexandre FORAY et Fabrice FOREST (UGA)

Mises en abîme et mises en scène de l’intelligence artificielle : enjeux des récits fictifs dans les ateliers « Explorations quantiques 2050 »



12h45-14h00 : Pause déjeuner



Imaginaires et dispositifs : l’IA en scène

Modération : Estelle RIVIER-ARNAUD (UGA)

14h00-14h30

Cyrielle GARSON (Univ. d’Avignon)

Rencontre du troisième type : quand l’IA s’immisce dans le théâtre en réalité virtuelle



14h30-15h00

Romain FOHR (Univ. Sorbonne Nouvelle)

Les nouveaux enjeux de la scénographie de science-fiction au théâtre





15h00-15h30 : Pause



Imaginaires critiques des IA en scène

Modération : Valentin DECLOQUEMENT (Univ. Lyon 2)

15h30-16h00

Konstantza GEORGAKAKI (Univ. Nationale et Capodistrienne d’Athènes)

Le regard du théâtre grec sur l’intelligence artificielle : le cas de Frankenstein et Eliza



16h00-16h30

Anne LE JOUBIOUX (Univ. Sorbonne Nouvelle)

L’imaginaire poétique peut-il porter une réflexion politique sur l’IA ? Signal to Noise de Forced Entertainment



16h30-17h00

Jean-Baptiste RICHARD (Univ. Lille)

Quand l’IA donne voix aux luttes humaines sur scène





17h30 : Mots de clôture