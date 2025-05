Que fait une sculpture à un jardin ? Que fait un jardin à une sculpture ? (Musée Rodin, Paris & en ligne)

Que fait une sculpture à un jardin ? Que fait un jardin à une sculpture ?

Vendredi 6 juin 2025, 09h30 - 18h00

Paris, musée Rodin, auditorium Léonce Bénédite, et retransmission en direct en ligne

Sous la direction d’Emmanuelle Héran, conservatrice en chef, responsable des collections des jardins, musée du Louvre - Domaine national du Louvre et des Tuileries

Cette journée d’étude s’inscrit dans le cadre de la 22e édition des Rendez-vous aux jardins organisée les vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 juin 2025, qui a pour thème « Jardins de pierres - pierres de jardins ».

La sculpture et les jardins entretiennent, depuis l’Antiquité, des rapports étroits, qui ont été réactivés à la Renaissance. Au tournant du XXe siècle, Rodin, parmi d’autres sculpteurs, s’est enquis de cette question, ainsi que Paul Gsell le rapporte dans L’Art : « D’habitude on place des statues dans un jardin pour l’embellir : Rodin, c’est pour embellir les statues. C’est que la Nature est toujours pour lui la souveraine maîtresse et la perfection infinie. »

Néanmoins, les ouvrages retraçant l’histoire des jardins tiennent trop peu compte, voire pas du tout, de la statuaire qui les peuple. Les programmes sculpturaux des jardins royaux, comme Versailles ou la Granja de San Ildefonso, n’ont été analysés que récemment. Inversement, les spécialistes de sculpture prennent rarement en considération le contexte particulier qu’un jardin offre à une œuvre ou abordent peu ce qu’une sculpture procure à un jardin. Or, un jardin n’est pas un musée ; il n’offre à une œuvre en trois dimensions ni un « white cube », ni même un « green cube » avec le ciel pour plafond. S’il existe bien une « muséographie » des jardins, elle n’est quasiment pas enseignée, pas plus aux conservateurs chargés d’un « musée de sculptures en plein air », comme les Tuileries, qu’aux paysagistes et jardiniers.

Au cours du XXe siècle, les parcs et jardins de sculptures, créés comme tels – au premier rang desquels Middelheim à Anvers et le Kröller-Müller à Otterlo – se sont davantage attachés à la présentation d’une « histoire vivante de la sculpture en construction[1] ». Aux objectifs iconographiques a pu se substituer la production d’un récit historico-stylistique, sans véritable recours à un paysagiste. Or, le retour à la cohérence iconographique semble bien s’opérer, pour répondre à l’horizon d’attente présumé du public. L’évolution est aussi venue d’artistes audacieux, comme Ian Hamilton Finlay, pour pervertir avec discrétion le concept de programme, ou comme Isamu Noguchi, pour brouiller les frontières entre jardin et sculpture.

Conviant universitaires et conservateurs, historiens de l’art spécialisés dans les jardins ou dans les sculptures, mais aussi responsables de parcs et jardins, cette journée d’étude vise à interroger l’utilité et la pertinence d’une œuvre en trois dimensions dans un contexte de jardin. Autrement dit, qu’est-ce qu’une sculpture fait à un jardin ? Et qu’est-ce qu’un jardin fait à une sculpture ?

Comité scientifique et organisation

- Emmanuelle Héran, conservatrice en chef, responsable des collections des jardins, musée du Louvre - Domaine national du Louvre et des Tuileries

- Amélie Simier, conservatrice générale du patrimoine, directrice du musée Rodin

- Véronique Mattiussi, cheffe du service de la Recherche, musée Rodin

- Franck Joubin, documentaliste chargé des colloques, musée Rodin

Programme

09h30

Mot d’accueil

Amélie Simier, conservatrice générale du patrimoine, directrice du musée Rodin

09h45

Introduction

Emmanuelle Héran, conservatrice en chef, responsable des collections des jardins, musée du Louvre - Domaine national du Louvre et des Tuileries

Abondance ou discrétion ? La question du programme sculpté

10h15

Horizons sculptés : la rhétorique du paysage dans les jardins de La Granja de San Ildefonso

Caroline Ruiz, docteure en histoire de l’art, Université Toulouse Jean-Jaurès

10h45

“The Avant-Gardener”: the Rebellious Ruins of Little Sparta

Alley Marie Jordan, PhD Classics, University of Edinburgh

11h15

Discussion et pause

Gérer les héritages : de la recherche au terrain

11h30

Sculptures et paysage au Jardin d’Essai du Hamma : héritages coloniaux et réinventions postindépendance

Mohamed Abdelaziz Metallaoui, architecte et docteur en architecture, urbanisme, patrimoine et paysage, directeur du département du Patrimoine, HMS, AlUla

12h00

Sculptures présentes, sculptures absentes : gérer la statuaire dans les jardins du Louvre et de Saint-Germain-en-Laye

Adèle Akamatsu, conservatrice pour le château, le domaine et les collections historiques, musée d’Archéologie nationale - Domaine national du château de Saint-Germain-en-Laye, et Emmanuelle Héran, conservatrice en chef, responsable des collections des jardins, musée du Louvre - Domaine national du Louvre et des Tuileries

12h30

Discussion et pause déjeuner

Les parcs de sculptures à la croisée des chemins

14h30

The case of Middelheim Museum (Antwerp, Belgium). Pioneering sculpture park since 1950

Veerle Meul, Responsable de la Recherche, Parc de Sculptures, Middelheim Museum, Anvers

15h00

Kröller-Müller Museum’s Beeldentuin: A Touchstone Modern Sculpture Garden

Marijn Geist, junior curator, Kröller-Müller Museum, Otterlo

15h30

Quand le petit peuple des statues investit le domaine d’Ekeby : le Rottneros Park et la sculpture en plein air en Suède

Louis Gevart, docteur en histoire de l’art et critique d’art

16h00

Discussion et pause

Jardins et/ou sculptures contemporains

16h15

Sculpteurs-jardiniers ou jardiniers-sculpteurs ? Le cas de Herbert Bayer et Isamu Noguchi

Camille Lesouef, docteure en histoire de l’art et chercheuse du ministère de la Culture au laboratoire MHA, ENSA Grenoble – Université Grenoble Alpes

16h45

« Une sculpture pour la sculpture » : Le jardin de sculptures du Museum of Fine Arts de Houston

Anna Tahinci, professeur d’histoire de l’art, Glassell School of Art, Houston

17h15

Discussion

17h30

Conclusion

Emmanuelle Héran, conservatrice en chef, responsable des collections des jardins, musée du Louvre - Domaine national du Louvre et des Tuileries

[1] Louis Gevart, La Sculpture et la terre. Histoire artistique et sociale du jardin de sculpture en Europe (1901-1968), thèse de doctorat en histoire de l’art, sous la direction de Thierry Dufrêne, Paris, Université Paris Nanterre, 2017.