Les vertus démocratiques des récits contemporains en question (Conservatoire national des arts et métiers, Paris)

Les vertus démocratiques des récits contemporains en question

Journée d’étude

Amphithéâtre Abbé-Grégoire, Conservatoire national des arts et métiers, Paris

Présentation :

Depuis une vingtaine d’années, la littérature française contemporaine connaît une repolitisation marquée, s’attachant à représenter divers groupes sociaux et une pluralité de formes de vie. Certains critiques littéraires et sociologues estiment que cette évolution contribue à dynamiser la vie démocratique. Toutefois, ces approches semblent parfois négliger les rapports de domination présents dans les processus de production et de réception des biens culturels.

Cette journée d’étude propose d’explorer les enjeux de cette nouvelle politisation de la littérature et des récits contemporains. Elle invite à interroger les vertus démocratiques souvent présupposées de ces récits, en mettant l’accent sur les tensions entre consensus et conflictualité, ainsi que sur les formes de domination à l’œuvre.

Programme :

9h00 - Accueil des participants

9h30 - Ouverture du colloque et introduction par le comité d’organisation

10h - Littérature contemporaine et enjeux politiques

Gisela Bergonzoni (Universidade Estadual de Campinas, Brésil) : « Le réel en tant qu’anomalie »

Aurore Peyroles (Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung, Berlin) : « Des difficultés (théoriques et pratiques) de travailler sur la littérature politique : le cas du projet “Cartography of the Political novel in Europe” »

11h00 - Pause

11h15 - Récits de vie et conflictualités

Larissa Muraveva (Bard College Berlin) : « Entre vulnérabilité et “littérature de la résistance” : les fonctions politiques de l’autofiction russophone »

Juliette Miguel-Brebion (Université de Lorraine) : « Fictions contemporaines de la justice des mineurs : un discours démocratique sous contrôle ? »

12h30 - Cocktail déjeunatoire

13h30 - Visite des espaces du Conservatoire national des arts et métiers

14h00 - Le genre littéraire comme laboratoire social

Mathieu Farizier (Université d’Oxford) : « Le terrorisme poétique d’A.C. Hello. “Moi la violence”, la vie du lecteur comme film d’horreur vécu en régime capitaliste ordinaire »

Emmanuelle Lescouet (Université de Montréal et Université du Québec à Trois-Rivières) : « Putsch, révolution et chocolat chaud : une esthétique révolutionnaire revue au prisme de la Cosyfantasy »

15h00 - Table ronde de clôture : « Littérature et démocratie : engagements et impasses »

Avec Justine Huppe (Université de Liège), Éliane Le Port (Université d’Évry) et Nelly Wolf (Université de Lille 3)

Comité d’organisation :

Antonino Sorci (Conservatoire national des arts et métiers)

Claire Tomasella (Aix-Marseille Université)

Comité scientifique :

Haud Guéguen (Conservatoire national des arts et métiers)

Justine Huppe (Université de Liège)

Rose-Marie Lagrave (École des hautes études en sciences sociales)

Jean-Louis Laville (Conservatoire national des arts et métiers)

Éliane Le Port (Université d’Évry)

Denis Saint-Amand (Université de Namur)

Marie-Jeanne Zenetti (Université Lumière Lyon 2)



Cette journée d’étude est organisée avec le soutien du Conservatoire national des arts et métiers et d’Aix-Marseille Université