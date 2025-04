Queering the Archive - Queering the Exhibition (Tours & Bourges)

Ce colloque s’inscrit dans le cadre du projet de recherche « Queering the Exhibition – Queering the Archive », porté par l’École nationale supérieure d'art de Bourges et l’École supérieure d'art et de design de TALM-Tours, en collaboration avec le laboratoire InTRu (EA 6301 – Université de Tours). Il bénéficie du soutien du Ministère de la Culture.

Argumentaire

En France, l’année 2023 a marqué un tournant dans les politiques de monstration – parfois d’acquisition – de grandes institutions culturelles. La multiplication des expositions (« Habibi, les révolutions de l’amour » à l’Institut du monde arabe, « Exposé.es » au Palais de Tokyo, « Over the Rainbow » au Centre Pompidou, « Au temps du sida » au Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg) a montré leur intérêt grandissant pour les œuvres et les thématiques liées aux identités non hétéronormées. Sans aucun doute, ce mouvement se développe tardivement en regard de beaucoup de pays voisins. En ce sens, il est d’autant plus significatif en matière de représentation, pour des identités et des problématiques qui ont été bien trop longtemps rendues invisibles. Au-delà de cette temporalité particulière au paysage français, ce sont aujourd’hui les effets et les manières de faire, en jeu dans cette incorporation institutionnelle, qui nous semblent devoir être scrutés avec attention.

Dès 2020, les oganisateur/rices du colloque « Arts, cultures et activismes LGBTI et queer[1] » constataient que la constitution et la conservation de mémoires, d’héritages culturels et militants, étaient devenues des enjeux centraux des luttes portées par les associations LGBTQI[2]. A ce titre, la fondation en 2017 du Collectif Archives LGBTQI+ autour de la revendication d’un centre communautaire des archives, était exemplaire. Depuis, le développement d’un réseau tel que Big Tata, rassemblant bibliothèques et centres d’archives, montre la vitalité de ce mouvement. En proposant des expériences d’autogestion collaboratives, affectives et subjectives, qui prennent leur distance avec l’expertise des lieux autorisés de production des savoirs, cet activisme revêt une charge contre-institutionnelle qui ouvre la voie à de nouvelles pratiques. Comme le formulaient les organisateur/rices de l’université d’été de la Bibliothèque Kandinsky, nous sommes invité/es à repenser les gestes, « à provoquer les usages, les mésusages, les savoirs situés, les impensées, et les nouvelles manières de faire[3] » qui accompagnent les collections en lien avec les personnes et les cultures LGBTQI+. En regard de ce mouvement, on peut s’interroger sur la capacité des institutions à prendre en charge des sujets qu’elles ont contribué à (faire) taire, sans transformation de ce qu’elles sont et de leurs pratiques.

Si la collecte et le rassemblement de documents, d’objets, témoignant des identités non hétéronormées est une étape primordiale pour lutter contre l’effacement et l’absence de transmission, peuvent-elles avoir lieu sans mettre en cause les démarches qui leur sont habituellement constitutives ? Tel que les élèves de l’Institut national du patrimoine le rappelaient dans leur appel à contribution pour la journée « Trouble dans le patrimoine ? », « les expressions culturelles minoritaires – comme celles des communautés LGBTQIA+ – s’envisagent comme des modalités de résistance à la norme, et s’expriment en dehors des institutions officielles[4] ». Dès lors, il s’avère nécessaire de réfléchir à des pratiques en mesure d’accueillir sans pour autant catégoriser et définir à l’excès, figer et institutionnaliser, des gestes et des manières d’agir autrement et souvent dissidentes. Sam Bourcier invoque par exemple, « la compétence communautaire, qui permet d’indexer avec les bons mots-clés les archives LGBTQI[5] ». On pourrait également se référer aux artistes qui s’approprient l’archive pour produire de nouveaux récits, mettant à mal les rapports d’autorité qui s’inscrivent dans l’usage du document et l’écriture de l’histoire, pointant « les omissions, les absences et ce qui a été délibérément occulté ou détruit[6] ». Au total, c’est bien l’ensemble des étapes, de la collecte jusqu’à la médiation et l’exposition des objets, qui appelle à être repensé à nouveaux frais.

Le colloque que nous organisons entend participer à ce chantier en portant l’attention sur des pratiques alternatives liées aux collections, aux mémoires et héritages minoritaires. Il s’agit d’envisager les espaces de contestation des normes dominantes en matière de patrimonialisation, d’exposition et de récits qu’elles contribuent à imposer, d'explorer ce que pourrait signifier la possibilité d’un « agir queer », d’une « ouverture à ce qui dévie[7] » pour cet ensemble de pratiques qui accompagnent fonds d’archives et collections. A la suite de Jennifer Tybuczy, nous voulons « appeler à, décrire et mettre en œuvre une pratique de la mise en exposition queer[8] ».

Responsables scientifiques

Benoît Buquet (Université de Tours – InTRu)

Sandra Delacourt (École supérieure d'art et de design de TALM-Tours – HiCSA)

Frédéric Herbin (École Nationale Supérieure d’Art de Bourges – InTRu)

Andreas Maria Fohr (École Nationale Supérieure d’Art de Bourges)

Fred Morin (École supérieure d'art et de design de TALM-Tours)

Étudiant/e/s de l’École supérieure d’art et de design TALM-Tours : Aughust Brigot, Perrine Abgrall, Frana Walter, Anouk Goubert de Cauville, Agathe Montigny, Anaé Jamati, Charlotte Hagnéré, Lou Raven, Bléo Maurel-Paurd

Étudiant/e/s de l’École nationale supérieure d’art de Bourges : Lucie Dailly, Rivkao Ferrando y Puig, Nassim Mahious, Théoa Ott, Esther Rivet-Viale, Nino Spor, Lise Vaillant-Dadone.

—

Programme

Mardi 13 mai, Esad TALM-TOURS, salle rez-de-jardin

9h45-10h15 : accueil des participant.es

10h15 : Introduction/Présentation

Session I

10h30 : Quentin Dit Petit Duhal (Université du Québec en Outaouais)

Une histoire queer de l’art au musée ?

11h05 : Maeva Dolores Pimo (Universität Wien)

Mémoire queer et de genre au Cameroun : Entre « mal d’archives » et « violence archivale »

11h40 : Pedro Merchán Mateos (Universidad Autónoma de Madrid)

White cubes, black boxes and dark rooms. Queer exhibitions and queer curating in Spain beyond representation.

12h30 : Pause déjeuner

Session II

14h15 : Quentin Trichard (Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis)

« Un désir brûlant d’utopie ». Construire des usages queer et désidéalisés des archives publiques des sexualités entre hommes

14h50 : Andrée Ospina (collection BBQ)

Les queers sont-iels caché·es entre les pages de livres ? Nos œuvres, nos vies : de la chasse au trésor à l'exposition

15h25 : Maggessi/Morusiewicz (Akademie der bildenden Künste Wien)

Wolfgang: Between collecting and art-making in the queer archive

—

Mardi 13 mai, Ensa Bourges, amphithéâtre

20h30 : Programmation proposée par Ariane Bourguignon réunissant certains films des Panthères roses avec ceux d’autres collectifs et cinéastes proches de leurs combats (collectif militant 360° et même plus...)

—

Mercredi 14 mai, Ensa Bourges, amphithéâtre

9h45-10h15 : accueil des participant.es

10h15 : Introduction/Présentation

Session III

10h30 : Davide Lunerti (Accademia di Belle Arti di Roma)

Queer art and LGBT archives in Italian museums. A series of exhibition and research projects

11h05 : Ariane Fleury (Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne)

Queering the artist : exposer ou imaginer l’archive, une position critique

11h40 : Sandro Weilenmann (Maastricht University)

Archival Negativity: Artistic Encounters with Queer and Trans Temporality

12h30 : Pause déjeuner

Session IV

14h15 : Ella Dezuttere (Vrije Universiteit Brussel)

Activating the Archive: Queering Belgian LGBTQIA+ archives through contemporary art

14h50 : Dylan Fluzin (CNAM)

Toucher les archives pour être touché par elles : Expérimentation et médiation de l’exposition « Alice·x au pays des archives » du collectif archives LGBTQI+ de Paris

15h25 : Nicholas Clary Bournat, Iris van der Tol et Elise Mathis Aide (Collectif Very Important History)

Faire vivre les ArcHIVes

16h30 : Conclusion/Clôture du colloque.

—

Notes

[1] « Arts, cultures et activismes LGBTI et queer », Appel à contribution, Calenda, publié le jeudi 30 janvier 2020, https://doi.org/10.58079/14bm.

[2] Voir également la sortie plus récente de la revue Trou Noir, n’3, septembre 2024, « Enjeux historiques et conflits mémoriels des sexualités dissidentes ».

[3] « Introduction », Journal de l’Université d’été de la Bibliothèque Kandinsky, n° 9, 2023, « La Queerness face aux archives », p. 1.

[4] « Trouble dans le patrimoine ? », Appel à contribution, Calenda, publié le mercredi 18 octobre 2023, https://doi.org/10.58079/1bx0.

[5] « Les archontes ont du souci à se faire », Sociocriticism [En ligne], XXXV-1, 2020, mise en ligne le 1er juin 2020. URL : http://interfas.univ-tlse2.fr/sociocriticism/2740.

[6] Giovanna Zapperi, L’avenir du passé. Art contemporain et politiques de l’archive, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, Ecole nationale supérieure d’art de Bourges, 2016, p. 7.

[7] Sara Ahmed, « Orientations : Vers une phénoménologie queer », trad. Emma Bigé et Daphné Pons, Multitudes, n°82, Printemps 2021, p. 200. Mise en ligne le 30 avril 2021. URL : https://doi.org/10.3917/mult.082.0197.

[8] Jennifer Tyburczy, Sex Museums. The Politics and Performance of Display, Chicago, Londres, The University of Chicago Press, 2016, xvii.

