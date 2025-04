Olender et Perec en duplex : hommages, témoignages, exégèses (Anvers)

Séminaire en français, organisé en coopération avec la Fondation Auschwitz et l’Association des Amis de Perec et avec le soutien financier du Raad Dienstverlening et du département de littérature de l’Université d’Anvers.

Georges Perec (1936-1982) jouit aujourd’hui d’une visibilité tacite mais considérable, et ce, grâce à ses biographes, spécialistes et traducteurs qui continuent à mettre en lumière son œuvre, y compris les publications posthumes. Moins connu est le fait que l’un de ses éditeurs, Maurice Olender (1946- 2022), non seulement est né et a grandi à Anvers, mais qu’il a su, tout comme Perec, donner forme et substance à une pensée intellectuelle, philosophique et humaniste, à contre-courant : celle de “la littérature et la critique après la Shoah”. Tous deux peuvent être considérés comme des “marranes” au sens large du terme : leur identité juive se laisse percevoir en filigrane à travers leurs œuvres respectives. Mais c’est aussi dans le domaine éditorial que Perec et Olender ont laissé une empreinte indélébile. Perec rêvait d’un journal qui s’appellerait Ligne Générale, tandis qu’Olender fonda la collection La Librairie du XXIe siècle. Celle-ci met en avant des livres innovants et courageux, et republie notamment des œuvres pionnières de l’OULIPO, comme celles de Marcel Bénabou – ami proche de Perec – qui interviendra lors du colloque via Zoom. Les écrits d’Olender lui-même, ainsi que ceux de nombreux oulipiens, ont trouvé un espace d’expression dans cette collection. […]

Découvrir sur Fabula la suite de la présentation et le détail du programme…

La conférence de Mme Flem, en ouverture à la journée Olender Perec est ouverte au public, tout comme le lendemain.

Le soir du 13 mai, le RED STAR LINE MUSEUM (Anvers) projette le film Récits d'Ellis Island en présence de plusieurs chercheurs et traducteurs associés à l'oeuvre perecquienne.

