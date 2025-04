Le théâtre contemporain pour la jeunesse face à l'anxiété du monde (Bordeaux)

APPEL À CONTRIBUTIONS

Le théâtre contemporain pour la jeunesse face à l’anxiété du monde

Resp. : Christiane Connan-Pintado, Pierre Katuszewki, Esther Laso y León

Et les gamins perdus […]

Dans l’inquiétude informe, métamorphique

de toute chose. L’effroi au-dessus de nos têtes.

Partout, l’inquiétude.

Le tremblement, là, au bout du jardin,

Et la sonnette du portillon qui annonce encore,

toujours, que le temps des monstres

et des catastrophes n’est pas

derrière nous.

Camille de Toledo[i]

Dans l’essai de Camille de Toledo, une phrase revient en leitmotiv : « Nous avons quitté le temps des certitudes ». Nous vivons dans un monde inquiet, tourmenté par les rémanences du passé, les troubles du présent, les angoisses du futur. Poreuse aux nouvelles qui lui parviennent et la hantent à travers les images et les échos sonores, l’enfance est témoin de cette inquiétude. Aussi la littérature pour la jeunesse se penche-t-elle sur les interrogations et les doutes de l’époque en tentant de se mettre à la portée des plus jeunes. Nombre de publications prennent en charge cette mission qui n’est pas étrangère à la vocation éducative séculaire de ce champ éditorial. Moins pusillanimes aujourd’hui, elles n’hésitent pas à s’adresser à l’âge tendre, comme l’atteste le titre d’un ouvrage collectif récent qui porte sur la transmission des questions dites sensibles : Peut-on tout leur dire ? Formes de l’indicible en littérature de jeunesse[ii]. Composé de romans et d’albums, l’abondant corpus recensé dans cet ouvrage fait l’impasse sur tout un pan de la production contemporaine pourtant éminemment concerné : celui du théâtre pour la jeunesse, que nous avons choisi de placer au cœur de notre réflexion.

Au tournant du XXIe siècle, ce théâtre s’est affranchi des conventions qui le cantonnaient au territoire des pratiques pédagogiques et de l’édition scolaire. Le répertoire s’est enrichi d’une qualité littéraire et d’une teneur éthique et idéologique dont Marie Bernanoce (2006 et 2012) a donné la mesure en attirant l’attention sur des maisons d’édition qui publient un théâtre d’auteurs, dont certains écrivent aussi en direction du public adulte, tels Claudine Galea ou Joël Pommerat. Loin d’être le parent pauvre du secteur – en dépit de la modicité du rayonnage qui lui est alloué dans les bibliothèques et les librairies –, non seulement le théâtre pour la jeunesse se signale par son caractère novateur et exigeant, mais il se dote d’une dimension politique et philosophique, et il se situe aux avant-postes de l’adresse au lecteur.

Au fil de l’expansion de cette production éditoriale et créative, les recherches se sont multipliées et l’on ne compte plus les thèses de doctorat, manifestations et publications scientifiques qui s’emparent de cet objet littéraire pour en analyser les formes, les modalités et les enjeux. Dans ce cadre, en proposant de nous intéresser aux écritures contemporaines pour la jeunesse face à un monde anxiogène, nous inscrivons notre projet de publication en résonance avec deux programmes de recherche en cours à l’université Bordeaux Montaigne sous la direction de Pierre Katuszewski – Des écritures théâtrales contemporaines en langue française en mutations au 21e siècle[iii] – et d’ Éric Benoît – Poétiques de la négativité[iv] – : il s’agit d’interroger le domaine du théâtre pour la jeunesse et de sonder les voies poétiques qu’il emprunte pour aborder les troubles du monde contemporain.

De ces troubles nombreux et divers, nous ne dresserons pas le catalogue, mais ils incluent forcément, pour ne citer que les plus flagrants, les violences inhérentes aux guerres (Heulot-Petit, 2020), aux migrations, aux attentats terroristes, ainsi que l’éco-anxiété née de l’impuissance face au changement climatique avec son cortège de catastrophes. Sans doute pourrait-on ajouter d’autres troubles liés aux mutations contemporaines, à commencer par les conséquences de l’emprise des réseaux sociaux et des écrans. À l’écoute de ces perturbations, le théâtre contemporain pour la jeunesse, en quête d’écritures appropriées à son public, peut reprendre des procédés éprouvés de longue date ou bien tenter des voies moins explorées, jouer des effets d’épicisation ou cultiver le monologue. Il ne se prive pas de recourir aux grands récits du patrimoine, les contes et les mythes, en tant que médiateurs propres à l’abord des questions les plus épineuses. Au-delà des réécritures proprement dites, Marie Bernanoce a inscrit sous la bannière d’un « effet Petit Poucet » les pièces qui mettent en scène les souffrances de l’enfance. De son côté, Dominique Paquet met en évidence les formes du merveilleux qui irriguent les dramaturgies contemporaines. Ce qui n’exclut ni la distance de l’humour ni la part du ludique, même – et peut-être surtout – pour aborder les rivages les plus inquiétants.

Sans doute convient-il de s’interroger sur les enjeux de ces écritures dans un domaine rarement exempt de volonté éducative. Il n’est pas anodin que les listes de littérature publiées sur le site du ministère de l’Éducation nationale à l’usage de l’enseignement primaire et secondaire prennent en compte le théâtre contemporain pour la jeunesse[v]. On pourra se demander si, en donnant voix à l’anxiété du temps, ce théâtre s’inscrit dans le courant de la littérature contemporaine qui vise à « réparer le monde[vi] » ; à moins qu’il ne cherche plutôt les moyens poétiques de le décrire pour mettre des mots sur les inquiétudes qui l’habitent.

Choisissant de nous centrer sur les écritures théâtrales, nous prendrons pour corpus des pièces publiées, même si elles n’ont pas forcément été soumises au plateau – sans nous interdire pour autant d’évoquer les choix des metteurs en scène lorsqu’elles auront été représentées.

Les propositions de contribution

Elles sont attendues pour le 1e septembre 2025, délai de rigueur.

D’un maximum de 400 mots, elles préciseront leurs axes et leur corpus d’étude et seront suivies d’une brève biobibliographie de leur auteur.

Elles seront envoyées aux trois adresses suivantes : christiane.connan-pintado@orange.fr ; pierre.katuszewski@u-bordeaux-montaigne.fr ; esther.laso@uah.es

Après expertise, l’ouvrage sera publié dans la collection « Modernités » des Presses universitaires de Bordeaux.

—

Calendrier :

30 avril 2025 : publication de l’appel à contributions

1e septembre 2025 : date seuil de réception des propositions

1e octobre 2025 : réponse des responsables de la publication

1e mars 2026 : réception des contributions

Printemps 2026 : expertises et révisions

30 juin 2026 : remise du tapuscrit aux PUB

Automne 2026 : épreuves et publication

—

Éléments de bibliographie

—

[i] Camille de Toledo, L’inquiétude d’être au monde, Lagrasse, Verdier, « Chaoïd », 2010, p. 58.

[ii] Tonia Raus et Sébastian Thiltges (dir.), Peut-on tout leur dire ? Formes de l’indicible en littérature de jeunesse, Pessac, Presses universitaires de Bordeaux, « Études sur le livre de jeunesse », 2024.

[iii] Projet soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine, 2024-2027.

[iv] Projet quinquennal (2023-2027) décliné en Poétiques de l’incomplétude, de l’insaisissable, de l’inquiétude, de l’insoutenable, de l’inconsolable.

[v] https://eduscol.education.fr/114/lectures-l-ecole-des-listes-de-reference

[vi] Alexandre Gefen, Réparer le monde. La littérature française face au XXIe siècle, Paris, José Corti, « Les essais », 2017.