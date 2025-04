Université d'été. Représentations du "chez soi": migrations, mobilités, diasporas (Orléans)

Université d’été, Études des mobilités (mobility studies) EM/MS

Le chez soi en migration : constructions, déconstructions, transformations, pratiques

EM/MS est une université d’été doctorale et mastériales internationale qui se tiendra les 18-19-20 juin 2025 à l’Université d’Orléans, campus de la Source.

Elle est conçue à destination des doctorant.es de toutes les disciplines des LLSHS qui souhaitent approfondir leurs connaissances, et partager leurs approches, autour des études des mobilités (ou mobility studies). Interdisciplinaire, cette université propose des conférences plénières, des panels de conférences, des ateliers théoriques, des ateliers pratiques, des performances artistiques. Elle se distingue par la diversité de ses publics : doctorant.es, mastérant.es, écolier.es, migrant.es, artistes et performers.

L’université d’été se déroulera en français (principalement) et en anglais (pour la plénière inaugurale). La démarche en sera comparative, dans la mesure où tous les continents sont abordés.

Informations et inscriptions :

michelle.randimbiarison@univ-orleans.fr et genevieve.guetemme@univ-orleans.fr

Objectifs visés :

- Offrir aux doctorant.es un panorama de la complexité et de la pluralité des études des mobilités.

- Suivre les transformations des théories et des catégories critiques à travers le temps, l’espace et les médias.

- Fournir des outils méthodologiques précis aux doctorant.es qui souhaitent intégrer une approche par les mobility studies à leur recherche, quelle que soit leur discipline.

Cette École d’été a donc une visée à la fois scientifique et didactique, et se caractérise par une forte dimension interdisciplinaire et internationale. Le recrutement des participant.es veillera à la diversification des disciplines, des approches et des universités d’appartenance.

Les participant.es se verront remettre une attestation de présence à l’issue de 2 ou 3 jours de participation, attestation qu’ils pourront faire valoir auprès de leur école doctorale et dans leur CV (mais qui ne correspondra pas à des ECTS).

Modalité d’inscription

Pas de frais d’inscription. Les repas du midi et les pauses café sont pris en charge par l’organisation.

Les doctorant.es intéressé.es à participer devront envoyer au comité scientifique, avant le 19 mai :

- Une note bio-bibliographique qui précise, en outre, le sujet de leur thèse et les disciplines mobilisées

- Une lettre de candidature précisant leurs motivations et les thématiques qu’ielles souhaiteraient présenter lors des ateliers thématiques.

Comité scientifique et d’organisation :

Marcos Eymar, études hispaniques, Université d’Orléans

Geneviève Guetemme, arts visuels, Université d’Orléans

Kerry-Jane Wallart, études anglophones, Université d’Orléans

Comité d’organisation des doctorant.es : Elise Schramm et Dean McDonald.

Programme prévisionnel

Programme - Université d’été - MIGRATEXT

Représentations du chez-soi : migrations, mobilités, diasporas

Campus d’Orléans La Source – UFR LLSH, salles 272 / 250 / Bouillon

Les 18-19-20 juin 2025

18 Juin 9h-19h - Récits et imaginaires du « chez-soi »

8h30-9h : café d’accueil

9h-10h – ouverture

Conférence plénière : Michelle Gadpaille (Université de Maribor - Slovénie)

Writing Home: Literary and Epistolary Voices from Early Canada.

10h - 12h : Image du chez-soi au cinéma

·Delphe Kifouani (Université Gaston Berger – Saint-Louis - Sénégal) :

Image du « chez-soi » dans le cinéma sénégalais contemporain (fiction et documentaire)

·Aline Henninger (Université d’Orléans) :

Tokyo-Kurds – le chez-soi des réfugiés kurdes au Japon

En ligne :

Françoise Naudillon (Université Concordia – Montréal) :

Le chez-soi des peuples autochtones au Canada

Esery Mondesir (OCAD University – Toronto – Canada) :

Le chez-soi des Haïtiens au Mexique



Pause : 12h-12h30



12h30-13h

David Bousquet (Université de Bourgogne - GIS MIDIB) :

"Two Worlds Apart" : Constructions et déconstructions du chez-soi dans la musique populaire et la littérature britanniques postcoloniales contemporaines

13h - 14h Pause repas

14h -14h30 : diasporas numériques

Ahed Zarzour (journaliste – chercheuse indépendante - réfugiée politique syrienne) :

Le chez-soi « numérique » des personnes déplacées (Tiktok, Youtube…)14h30 – 16h30 ateliers (parallèles)

Marcos Eymar (Université d’Orléans) : ateliers Écriture créative – pour un chez-soi plurilingue

Kerry Jane Wallart - Zeineb Aitelhadj (Université d’Orléans) : "Atelier théâtre : le chez-soi sur les scènes états-uniennes"

Delphine Wibaux (artiste) : parcours photographique – « Habiter La Source »



16h30-17h30 : mutualisation des ateliers et exposition Delphine Wibaux

14h30-17h : portraits vidéo de migrants, enseignants, chercheurs

17h30-18h30 Cocktail



19h Projection au cinéma Les Carmes en présence de l’auteur (à confirmer)

LES LARMES DE L’ÉMIGRATION film d’Alassane Diago - Sénégal, France / 2009 / 80’

[Tokyo-Kurds ?] à déterminer

Dîner libre

19 juin – 9h-17h – Collecter des données sur le « chez-soi » - pratiques de recherche participatives (ERCAE)

9h - 9h15 : accueil des participant·e·s

9h15 - 10h15 – conférence plénière

Récits en contextes : les pratiques en sciences de l’éducation

Aneta Slowick (Université de Basse Silésie, DSW, Wroclaw, Poland)

Nouvelle approche méthodologique avec des réfugiés ukrainiens dans le Loiret / Pologne

Pause : 10h15-10h30

10h30 - 11h30 – Enseigner le “chez-soi” - ERCAE

· Florian Asséré (Université d’Orléans - ERCAE)

Pratique « en communauté » - méthodes de travail en coopération

· Geneviève Guétemme (Université d’Orléans) & Nathalie Mondain (Université d’Ottawa)

Le rôle des journaux de recherche

· Claire de Saint-Martin & Gilles Monceau – (Laboratoire EMA – Université de Cergy Pontoise)

Participation et justice épistémique

12h-13h : Pause repas

13h - 14h : documentaire - Elvira Barbossa - L‘ombre des corbeaux 30’

https://filmsenbretagne.org/partage-de-regard-sur-les-films-lombre-des-corbeaux-ou-la-construction-identitaire-nostalgique/

14h - 14h30 : sélection de films courts sur la migration par des enfants du primaire

L’éducation à l’image et le parcours citoyen pour aborder le chez-soi migrant au cinéma

14h30 - 16h30 : ateliers (parallèles)

· Chloé Lesseur (designer)

Le jeu pour collecter des récits de vie sur le chez-soi

· Leonardo Panguila (réfugié - Ouganda - étudiant du DU Passerelle de l’Université de Tours)

Le Studio radio – un chez-soi en partage - Émission publique musical (avec Radio Campus)

· Natacha Lasorak (Université de Nantes)

Vivre/habiter entre générations – le chez soi dans les littératures indiennes

16h30 -17h : mutualisation des ateliers



Départ pour le FRAC

17h45 : FRAC – chez soi en mobilité – dans la collection et les ateliers pour enfants

Visite-atelier en lien avec l’exposition - Horizons en mouvement.

Dîner libre



20 juin – Expérience du Chez-soi - la parole aux doctorants et aux artistes

Doctoriales : programme établi par les doctorants de Remelice

9h-9h15 : accueil des participant·e·s

9h15-10h30 : Panel A Bâtir son « chez soi » - études socioculturelles et stratégies narratives

Modération : Agathe FERREIRA

· Elvis EYELE : l’Espagne, de l’unité à la diversité culturelle

· Joshua PHYSICK : cultiver un langage du chez soi à travers la mémoire et la mousse dans Twelve Words for Moss d’Elizabeth Jane Burnett”

· Éléonore WURGLER : négocier la répartition genrée des discours – une réécriture du « chacun chez-soi » littéraire par les romancières uruguayennes au XIXe siècle

10h30-10h45 : pause-café

10h45-12h : Panel B Par-delà le chacun chez soi - voix, migrations et héritages transculturels

Modération : Elise SCHRAMM-HSIA

· Agnès ANDRE : l’héritage et les voix de l’exil républicain espagnol en Amérique latine et en France dans des romans contemporains

· Charline DOSSAT : paysages sonores jamaïcains : les voix d’un récit national anticolonial

· Anthony LEDUC : l’influence du punk britannique sur la « Nueva ola » à Madrid

Pause repas

13h15 - 15h30 : Le Bouillon – spectacle multilingue de la compagnie « le théâtre de l’Imprévu »

Echange plateau

15h30 Pause

16h - 16h30 : visite guidée par les étudiants de l’INSPE (et Mémoires Plurielles)

Mémoires Plurielles https://www.memoires-plurielles.org/

Cartes sensibles à partir de témoignages de femmes migrantes avec Manar Bilal - photographe

Exposition – les objets nomades d’un chez-soi précaire

Nina Rendulic (Université d’Orléans)

Récits du « chez-soi » en France des étudiants de l’IDF

16h30 -17h Philippe Bourdier (Université d’Orléans- laboratoire ERCAE)

Le « chez-soi » représenté par les cinéastes.

17h - 18h

Présentation du livre de Maya Boutaghou : White Tongue, Brown Skin: The Colonized Woman and Language – interview de l’autrice par Cynthia Gabbay.

Informations pratiques

Université d’Orléans – UFR Lettres, Langues et Sciences humaines | 10 rue de Tours | 45065 Orléans La Source

Tram A direction Hôpital-La Source jusqu'à l'arrêt L’Indien.

bus Ligne 40 direction Petite Mérie - Arrêt l’Indien

Informations et inscriptions :

