Traduction de Nicolle Mallet. Préface et postface de Michel Granger.

Ce serait merveilleux de voir une fois l’humanité s’adonner au loisir. Rien ne prime que le travail, encore le travail, toujours le travail.

La Vie sans principe critique les fondements d’une société qui, trop exclusivement centrée sur le négoce, l’industrie et l’agriculture, oublie les fins d’une existence pleinement humaine et sacrifie la spiritualité à l’argent. Chercher à élever sa vie, l’enrichir au contact de la nature et résister à l’emprise de la société et ses conventions superficielles, tel est l’appel dicté par Thoreau. Pour argumenter, il analyse le symptôme de la ruée vers l’or et oppose l’appât du gain facile à la valeur du travail honnête et à la recherche d’élévation. Il développe aussi l’idée d’un art de vivre qui donnant une place centrale au loisir et à la culture de soi permettrait à un individu de ne pas se détourner de l’essentiel et de fonder sa vie sur des valeurs supérieures.

—

Revue de presse

Repenser le travail et le monde avec Henry David Thoreau, par Jean-Samuel Kriegk (Blast, 17 mars 2025)

“La réédition de « La Vie sans Principe », texte essentiel d’Henry David Thoreau, rappelle que la pensée du philosophe américain n’a rien perdu de sa force cent-soixante ans après sa publication. En invitant chacun à refuser l’emprise du travail sur sa vie quotidienne et à rester libre de nourrir sa spiritualité plutôt que de courir après le profit, Thoreau répond à travers les âges à l’idéologie libertarienne d’aujourd’hui. L’histoire de la pensée économique aux États-Unis ne peut se résumer à celle du libéralisme glacial qui glorifie l’accumulation perpétuelle de richesses, image d’Épinal violemment réactualisée depuis un mois par la nouvelle administration Trump. La nation américaine a aussi vu naître un courant intellectuel farouchement opposé à cette vision. La réédition du court essai – devenu un classique – d’Henry David Thoreau, « La Vie sans Principe », en témoigne avec force. Texte initialement lu en conférences avant d’être publié après sa mort, plusieurs fois réécrit entre 1854 et 1862, « La Vie sans Principe » condense en quelques dizaines de pages la pensée révolutionnaire de Thoreau. Il y critique avec virulence le libéralisme économique dominant la vie intellectuelle de son pays, décrivant une société obnubilée par l’accumulation et le profit dans laquelle l’homme oublie sa part de spiritualité pour se jeter à corps perdu dans le travail et la superficialité. A cette vision du libéralisme économique anglo-saxon hérité d’Adam Smith, Thoreau invite au contraire à repenser l’art de vivre, pour ne pas gâcher son existence.”

Lire l'article…