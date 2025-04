Édition française : qui possède quoi

Bien qu’au cœur de la bataille des idées, l’édition est le plus souvent absente des analyses de la reproduction de l’ordre social. Elle est pourtant, comme les autres médias, la propriété de grands groupes, parfois les mêmes.

90 % de la production éditoriale est ainsi aux mains d’une poignée de grandes fortunes plus ou moins liées à des intérêts industriels ou financiers. Cette carte expose l’ampleur de la concentration éditoriale tout en rendant visible la myriade de maisons indépendantes qui y échappe. Si elle tend à l’exhaustivité, n’y figurent que les éditeurs indépendants de littérature et d’essais, à l’exclusion des manuels spécialisés et livres pratiques, des beaux-livres, de la BD, de la jeunesse et du scolaire.

Y sont donc présents, par ordre de création (1826-2024) : dix groupes de littérature générale, leurs patrons, maisons dépendantes et collections ; les éditions académiques ; 220 éditeurs indépendants de littérature générale (également listés par date de création), leurs diffuseurs (en code couleur) ; et un graphe des plus importants chiffres d’affaires (jusqu’à 0,6 M€).

La première édition de cette carte (format 63 x 89 cm, pliée A4) est disponible dans toute bonne librairie au prix de 18€.