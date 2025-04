René de Ceccatty, Monsieur Miroir. La vie extravagante de Serge Tamagnot

Qui est Serge Tamagnot ? C’est la question à laquelle répond ce livre singulier qui retrace la vie de ce personnage fantasque qui évolua dans la vie parisienne auprès d’écrivains célèbres, de comédiens, de chanteurs, de peintres et devint une figure incontournable parmi eux. Photographe obsessionnel, chasseur d’autographes, collagiste, il devint un ami de l’auteur en février 1974 jusqu’en septembre 2022, date de sa mort. Né bâtard à Limoges le 9 mai 1932, ce fut Marcel Jouhandeau qui l’arracha à cette ville où il était peintre de porcelaines et le convainquit de s’installer à Paris. Il se lia d’amitié avec Madeleine Castaing, antiquaire et décoratrice, puis avec Violette Leduc, son amie la plus durable, et sans cesse avec des actrices, Brigitte Bardot, Bernadette Lafont, des chanteurs – Hervé Vilard, Pascal Sevran, et aussi le mime Marceau. Mais c’est à Jean Sénac, poète assassiné en 1973 à Alger, qu’il dut la part la plus tragique de son destin. Il fréquentait de très nombreux écrivains : de Paul Guth à Henry de Montherlant, en passant par René de Obaldia, Arrabal, Nathalie Sarraute, Simone de Beauvoir et Françoise d’Eaubonne.

C’est une vie vouée à l’art et à l’amitié à laquelle s’attache René de Ceccatty qui permet au lecteur d’approcher la vérité contradictoire des êtres et de pénétrer dans l’intimité de stars souvent désargentées des nuits de la capitale.

Il laissa en mourant des archives considérables (lettres d’écrivains, photos, collages, autographes, bibliothèque de collectionneur) dont une partie a été recueillie par l’IMEC et le reste fera l’objet d’une vente à l’étude Giquello ou sera exposé à la Galerie Exils en mars 2025.

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage :

"Photographier le photographe", par Marie Étienne (en ligne le 19 avril 2025).

Qui est Serge Tamagnot ? En quoi sa vie est-elle à raconter ? Cet inconnu célèbre, né bâtard en 1932 à Limoges et mort en 2022 dans un EHPAD à Paris, avait d’abord été décorateur de porcelaine, secrétaire-homme de main du couple Jouhandeau, barman dans un local de jazz, serveur dans une crêperie, employé à la Cour des comptes… Il était réputé pour sa passion de la photo et son assiduité auprès des stars de tous les arts pour obtenir des autographes.