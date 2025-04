Aurélie Barjonet, Timo Kehren (dir.), La Mondialisation des lettres Enjeux de la circulation transnationale du naturalisme

Dans les dernières décennies du XIXᵉ siècle, Zola et ses romans sont au coeur de l’actualité littéraire française. La popularité du naturalisme franchit même les limites de l’Hexagone, donnant lieu à une circulation inédite de la littérature et de tout ce qui l’entoure alors (livres, journaux, revues, critiques, illustrations, photographies et autres objets). Ancien chef de publicité, Zola sait prendre appui sur un marché du livre en expansion et une presse de plus en plus internationale pour diffuser ses idées novatrices.

Il peut aussi compter sur ses nombreux disciples à l’étranger qui s’approprient le naturalisme, ainsi que sur les éditeurs qui promeuvent cette littérature, parfois de façon clandestine, sachant que le scandale fait vendre. En somme, ce mouvement littéraire s’insère dans un nouveau régime médiatique et contribue en même temps à l’établir sur un plan transnational. Dans ce volume, une équipe internationale de spécialistes de l’histoire du livre et de la littérature du XIXᵉ siècle examine les moyens par lesquels le naturalisme a pu se répandre en Europe et traverser l’Atlantique pour trouver des adeptes du nord au sud de l’Amérique.