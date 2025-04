Études écossaises, n° 24 / 2025 : "L’Écosse 30 ans après Trainspotting" (dir. David Leishman)

Sous la direction de David Leishman

Depuis sa publication en 1993, Trainspotting d’Irvine Welsh a durablement marqué la culture écossaise grâce à la vivacité de sa narration démotique et à son portrait sans concession de la face cachée d’un Édimbourg ravagé par la drogue. Malgré la noirceur de son sujet, le roman a contribué à revitaliser la littérature et la culture populaire écossaises à l’ère pré‑dévolution. Étayé par des adaptations théâtrales et cinématographiques ainsi que par plusieurs suites littéraires, Trainspotting a depuis acquis un statut iconique, devenant un élément clé de l’identité écossaise contemporaine. Pourtant, trente ans plus tard, l’Écosse d’aujourd’hui est‑elle encore reconnaissable par rapport à celle que le roman dépeint ?

À la place d’une approche strictement littéraire, ce numéro d’Études écossaises utilise Trainspotting comme prisme pour explorer l’évolution de la vie écossaise contemporaine entre 1993 et 2023. Le thème “L’Écosse 30 ans après Trainspotting” a permis aux contributeurs d’examiner les transformations culturelles, économiques et politiques autour des thématiques clés du roman, telles que la dégradation urbaine, la pauvreté, l’addiction, ainsi que la conception même de la scotticité. Plus largement, la présentation dans le roman d’une nation enlisée et subalterne au sein du Royaume‑Uni invite également à analyser les dynamiques actuelles de la culture populaire et politique en Écosse.

Sommaire

David Leishman Avant-propos [Texte intégral] Foreword

Nathalie Duclos “[It’s Nae Good] Blamin It Oan the English Fir Colonising Us”: The Enduring Colonial Interpretation of Scotland’s Place in the UK in Scottish Nationalist Circles [Texte intégral] L’Écosse en tant que colonie interne du Royaume‑Uni : une interprétation du statut de l’Écosse toujours largement partagée dans les cercles nationalistes écossais

Edwige Camp-Pietrain Eradicating Child Poverty in Scotland: A Political Goal under Devolution [Texte intégral] L’éradication de la pauvreté infantile en Écosse, objectif politique depuis la dévolution du pouvoir

Fabien Jeannier The Challenges of Housing in Govanhill, Glasgow [Texte intégral] Se loger à Govanhill, Glasgow : regards sur les enjeux et difficultés

Anne-Lise Marin-Lamellet « World changes, eh? Even if we don’t » : (T2) Trainspotting, vingt ans après [Texte intégral] “World Changes, Eh? Even If We Don’t”: (T2) Trainspotting, Twenty Years After

Danièle Berton-Charrière The Stornoway Way de Kevin MacNeil (2005), une fiction bio-graphique en contexte[Texte intégral] The Stornoway Way by Kevin MacNeil (2005): A Bio‑Fiction in Context

Varia

Ingibjörg Ágústsdóttir “She Strode into the Room like a Challenge”: Revisioning Nineteenth-Century Arctic Exploration in Stef Penney’s Under a Pole Star (2016) [Texte intégral] « She strode into the room like a challenge » : réimaginer l’exploration arctique du xixe siècle dans Under a Pole Star (2016) de Stef Penney

Recensions

Lesley Graham Lachlan Munro and W. R. B. Cunninghame Graham (eds), The Complete Scottish Sketches of R. B. Cunninghame Graham: “A Careless Enchantment” [Texte intégral] Edinburgh University Press, 2024, 352 p.

Clément Guézais Sabrina Juillet Garzón, Jacques Ier Stuart [Texte intégral] Paris, Ellipses, 2024, 280 p.