Deux contrats doctoraux au sein de l’École Universitaire de Recherche Arts et Humanités (Nice)

Grâce aux financements SFRI et au soutien de l’IdEx, l’École Universitaire de Recherche Arts et Humanités de Université Côte d’Azur offre en 2025 deux contrats doctoraux dans les domaines de recherche qui entrent dans son périmètre.

I. Présentation de l’EUR Arts et Humanités

L’EUR Arts et Humanités couvre la formation et la recherche des sciences humaines et sociales en se distinguant par son étendue disciplinaire. Depuis le langage jusqu’aux organisations humaines et sociales, l’EUR Arts et Humanités met au cœur de sa recherche et de ses formations l’analyse des émergences et des transformations telles qu’elles se déploient dans les arts, la littérature et les langues, les cultures et les civilisations, la philosophie et l’épistémologie, les sciences de l’information et de la communication, la linguistique, l’histoire et l’archéologie, l’anthropologie et l’ethnologie, la sociologie, les sciences de gestion et du management, la psychologie.

II. Cadrage scientifique

Les projets doctoraux retenus devront s’inscrire dans l’un des axes de recherche de l’EUR :

Axe 1 : Épistémologie de la créativité et des savoirs sur l’art

- Histoire et épistémologie de la créativité : Cet axe concerne les enjeux de ce que doivent être des savoirs sur l'art (avec leurs représentations et leurs catégories) et la créativité dans les domaines non-artistiques, organisations institutionnelles et/ou privées, économies, récits divers, etc.

- Émergence et régulation de la nouveauté : Cet axe rassemble les chercheurs qui s’intéressent aux processus de régulation ou à la combinatoire dans les processus de sélection (linguistique, improvisation, etc.) comme ceux qui interrogent la notion de contrainte dans les processus de production.

Axe 2 : Création et sociétés

- Recherche artistique et recherche / création : Cet axe concerne plus spécifiquement les enseignants-chercheurs et les chercheurs praticiens des écoles d’art, sans exclusivité. Il s’intéresse aux thématiques liées à la production artistique et à la mise en œuvre des interactions entre théorie et pratique. Il vise à mettre en évidence et éventuellement à créer des protocoles méthodologiques qui accompagnent la recherche artistique (allant de l’intuition jusqu’à la validation par les pairs : exposition, jury, concert, enregistrement, production devant les professionnels, etc.). Il concerne également les recherches sur les écritures créatives.

- Créativité et réception : Cet axe concerne les interactions entre la créativité, les productions par lesquelles elle se manifeste et leur réception ; il couvre différents champs, depuis les identités culturelles, le mécénat et la commande, les pratiques curatoriales et la médiation, l’étude des patrimoines et les processus de patrimonialisation jusqu’à l’examen des publics et des usages (au prisme de l’organisation sociale, du genre, du management, etc.). Cet axe interroge globalement la question de la place des productions et des représentations humaines, des performances et des artefacts dans leur sphère sociale et culturelle.

Axe 3 : Création, textes et supports

- Sciences des textes et des supports : Cet axe concerne la philologie, l’histoire des textes (génétique, conservation, usages), l’analyse des discours et la narratologie. L’herméneutique des supports dépasse aujourd’hui le cadre des manuscrits et des imprimés et renvoie aussi bien à la sémiologie des images qu’au paysage sonore. Cet axe comprend les humanités numériques, tout à la fois comme forme de l’archivage, de la manipulation et de l’interprétation des données textuelles, iconographiques et sonores et comme nouveau paradigme des modes de création et de réception, incluant les écritures transmedia ou vidéoludiques.

- Vie et transformation des objets, des images, des monuments : La question de la vie matérielle des créations sollicite des disciplines comme la préhistoire et l’histoire, l’histoire de l’art et des images, l’archéologie monumentale et l’architecture. Il s’agira de s’intéresser aux transformations des objets techniques, des objets figurés et des monuments à partir des traces matérielles et textuelles documentant les processus de fabrication et de création, d’utilisation, d’actualisation et de recyclage de ces objets.

III. Rémunération

Le contrat doctoral est ouvert aux candidats de l'UE et des pays tiers pour trois ans (36 mois) de financement complet. Le/la doctorant.e recevra un salaire mensuel net d’environ 2000 euros.

IV. Activités prévues durant les trois années d’inscription en doctorat

Il est attendu du/de la futur·e doctorant·e de participer activement à la vie scientifique du laboratoire de recherche auquel il·elle sera associé·e. Il·elle sera encouragé·e à développer des partenariats et à organiser des journées d’étude et des rencontres aux niveaux national et international.

V. Candidature, pré-sélection, admission

Les candidat·es sont invité·es à produire un dossier qui comportera :

Une lettre de motivation dans laquelle sera notamment précisé dans quel(s) axe(s) de recherche de l’EUR Arts et Humanités s’inscrit le projet de thèse ;

Un CV détaillé ;

Une lettre de soutien de la part d’ un·e enseignant·e-chercheur·e habilité·e à diriger des recherches, rattaché·e à l’École doctorale SHAL de Université Côte d’Azur[1] ;

Une description détaillée du projet de thèse qui n’excédera pas quatre pages (bibliographie non comprise)

Une copie du diplôme de Master 2 ou équivalent et un relevé de notes pour tout cours suivi au niveau Master.

N.B. Le dossier de candidature pourra être rédigé en français ou en anglais

Les dossiers seront examinés par le comité de pilotage de l’EUR Arts et Humanités, qui déterminera la liste des candidats admis à passer une audition.

Les dossiers sont à remettre uniquement par voie électronique, en un seul document PDF (en pièce jointe ou sous forme de lien Google Drive, WeTransfer, etc.). Le fichier de candidature aura pour titre NOM.Prénom et sera envoyé à l’adresse mail suivante : eur-creates.contact@univ-cotedazur.fr

VI. Calendrier

- Le lundi 16 juin 2025 : dépôt des dossiers de candidature

- Entre le lundi 23 juin et le vendredi 11 juillet 2025 : auditions

- Entre le 1 septembre et le 1 décembre 2025 : inscription à Université Côte d’Azur / ED SHAL

—



[1] Pour identifier la ou les personne(s) susceptible(s) d’encadrer son projet de thèse, le.la candidat·e est invité·e à consulter la liste des personnes habilitées à diriger des thèses à l’Université Côte d’Azur, disponible en suivant ce lien : https://edshal.univ-cotedazur.fr/as/ed/page.pl?site=ed_shal&page=inscription_1. Le.la futur·e directeur·trice de recherche doit être membre de l’une des unités de recherche suivantes : BCL, CEPAM, CMMC, CRHI, CTELA, GREDEG, LINE, LIRCES, SIC.Lab. Chaque directeur de recherche ne pourra soutenir qu’un candidat en réponse à cet appel.