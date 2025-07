Vacation en Histoire de l'art / Métiers des musées et de l'exposition (Lorient)

L'université de Bretagne-Sud (Lorient) recherche un ou une vacataire qui prendrait ses fonctions à la mi-septembre 2025, pour un cours de 36h en L2.

Ce cours aura lieu le lundi après-midi sur 12 semaines, en partenariat avec le Musée des Beaux-Arts de Vannes. Il s'inscrit dans une Unité d'Enseignement transversale de 5 semestres intitulée "Métiers des arts et de la culture", commune à toute l'UFR "Lettres, langues, sciences humaines et sociales" de l'université. Sur les cinq semestres, l'objectif général de cette Unité d'Enseignement est que les étudiantes et étudiants s'approprient petit à petit tout le processus qui permet la présentation au public d'un objet artistique ou culturel, depuis sa conception jusqu'à sa diffusion en passant par sa production, sans oublier le travail des techniciennes et techniciens, des interprètes le cas échéant, des critiques...

Le ou la vacataire que nous recherchons s'occupera du deuxième volet de cette Unité d'Enseignement. Son cours portera sur les métiers des musées et de l'exposition : il ou elle pourra être spécialiste de ces métiers, ou spécialiste en histoire de l'art. Attention, un emploi à templs plein ou une inscription en doctorat (hors contrat doctoral et poste d'ATER) est obligatoire pour pouvoir prendre en charge une vacation.

Les étudiantes et étudiants rencontreront différents professionnels du Musée de Vannes. Certains cours auront lieu au Musée (visites, séances pédagogiques in situ...) et d'autres auront lieu à l'université où des professionnels du Musée de Vannes pourront être amenés à se déplacer. Une moitié des cours environ sera assurée uniquement par le ou la vacataire, dont la présence est toutefois requise lors de l'intégralité des séances.

Les cours intégralement pris en charge par le ou la vacataire permettront des mises au point, des rappels historiques (histoire de l'art, histoire des musées...), des prolongements suscités par les interventions des professionnels du Musée. Tous les cas pratiques seront les bienvenus. La spécialité du ou de la vacataire guidera ses choix et la construction de son cours.

Le ou la vacataire pourra organiser de sa propre initiative, en plus du partenariat prévu avec le Musée de Vannes, d'autres visites (galerie, École des Beaux-Arts...) sur le territoire lorientais, et inviter des intervenants en visoconférence ou en "présentiel" selon le budget disponible.

L'UFR prendra en charge les frais de déplacement.