Professur für Romanische Philologie (Lateinamerikanische Literaturen)(Freiburg, Allemagne)

See below for English version

W 3-Professur für Romanische Philologie (Lateinamerikanische Literaturen)

(Nachfolge Prof. Dr. Hermann Herlinghaus)

An der Philologischen Fakultät ist am Romanischen Seminar eine W 3-Professur für Romanische Philologie (Lateinamerikanische Literaturen) (Nachfolge Prof. Dr. Hermann Herlinghaus) zu besetzen.

Bewerbungsfrist: 15. September 2025

Veröffentlichungsdatum: 21. Juli 2025

Eintrittstermin: Zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Arbeitsumfang: Vollzeitstelle

Kennziffer: 00004445

Beschreibung

Der:die Stelleninhaber:in soll das Fach Lateinamerikanische Literaturen in Forschung und Lehre in seiner ganzen Breite unter diachroner wie synchroner Perspektive und unter Berücksichtigung transnationaler, transatlantischer wie globaler Kontexte Lateinamerikas sowie post- und dekolonialer Ansätze vertreten. Medienkulturwissenschaftliche Kompetenzen sind erwünscht. Kenntnisse im Bereich weiterer luso- und/oder frankophoner Literaturen und Kulturen sind willkommen. Die Bereitschaft, in interdisziplinären Studiengängen und Forschungsverbünden mitzuarbeiten, wird erwartet.

Einstellungsvoraussetzungen für Professor*innen sind neben den allgemeinen dienstrechtlichen Voraussetzungen ein abgeschlossenes Hochschulstudium, pädagogische Eignung und eine herausragende Promotion. Über die Promotion hinausgehende wissenschaftliche Leistungen, die in der Regel durch eine Habilitation nachgewiesen werden, werden erwartet (§ 47 Landeshochschulgesetz (LHG)).

Folgende Bewerbungsunterlagen werden erbeten:

Lebenslauf

Zeugnisse und Urkunden

Vollständiges Schriften- und Vortragsverzeichnis unter Nennung der fünf wichtigsten Publikationen.

Für die hier ausgeschriebene Position freuen wir uns besonders über Bewerbungen von Frauen.

Die Universität unterstützt Berufene über einen Dual Career Service und einen Familienservice.

Bewerbung

Bitte bewerben Sie sich (ggf. in englischer Sprache) mit Ihrem Bewerbungsformular (https://intranet.uni-freiburg.de/public/downloads/saz/bewerbungsbogen-professoren.pdf) und den o.g. Unterlagen und Belegen unter Angabe der Kennziffer 00004445 bis spätestens 15.09.2025.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte in schriftlicher oder elektronischer Form

An die Vorsitzende der Berufungskommission, Frau Prof. Dr. Daniela Marzo, Philologische Fakultät, Albert-Ludwigs-Universität, 79085 Freiburg,

bzw. an die Mailadresse bewerbungen@philologie.uni-freiburg.de

Weitere Informationen zum Berufungsverfahren finden Sie im Berufungsleitfaden, abrufbar unter https://intranet.uni-freiburg.de/public/downloads/saz/berufungsleitfaden.pdf.

———

The Faculty of Philology of the University of Freiburg invites applications for a Full Professorship (W 3) for Romance Philology (Latin American Literatures) (to succeed Prof. Dr. Hermann Herlinghaus) in the Department of Romance Languages to be filled as soon as possible.

Application deadline: 15. September 2025

Start date: as soon as possible

Scope: full time

Reference number: 00004445

Job description

Applicants should represent the field Latin American Literatures in research and teaching under diachronic as well as synchronic perspectives, including transnational, transatlantic as well as global contexts of Latin America as well as postcolonial and decolonial approaches. Research expertise in Media cultural studies is desired. Expertise in luso- and/or francophone literatures and cultures is welcome. Readiness to participate in interdisciplinary degree programs and collaborative research projects of the faculty is required.

Prerequisites for the employment of Professors are a university degree, an outstanding dissertation and an excellent publication record. Substantial achievements and experience in academic research and teaching, at the level of a Habilitation according to the German academic system, are expected.

We are particularly pleased to receive applications from women for the position advertised here.

The university supports individuals appointed to professorial positions through a Dual Career Service and a Family Service.

The following application documents are to be submitted:

Curriculum vitae

Certificates of degrees and academic qualifications

Complete list of papers and invited lectures specifying the five most important publications

Application process

Please send your application including supporting documents mentioned above and the application form (https://intranet.uni-freiburg.de/public/downloads/saz/bewerbungsbogen-professoren-en.pdf) citing the reference number 00004445, by 15.09.2025 at the latest.

Please send your application to the following address in written or electronic form:

An die Vorsitzende der Berufungskommission, Frau Prof. Dr. Daniela Marzo, Philologische Fakultät, Albert-Ludwigs-Universität, 79085 Freiburg, or via e-mail to bewerbungen@philologie.uni-freiburg.de.

Further information on the appointment procedure can be found in the Procedure Governing Appointments to Professorships at the University of Freiburg, available under https://intranet.unifreiburg.de/public/downloads/saz/berufungsleitfaden-en.pdf.