Rencontre avec M. Deregnoncourt autour de Intime/extime: même combat (en ligne)

Le Centre International Jean Racine est heureux de vous inviter à une rencontre sur Zoom avec Marine Deregnoncourt, autrice de

Intime / extime : même combat. Marina Hands & Éric Ruf dirigés par Patrice Chéreau et par Yves Beaunesne, paru aux éditions L’Harmattan en janvier 2025.

Issu d’une thèse soutenue à l’Université du Luxembourg et de Lorraine, s’inscrivant dans la perspective des études actorales, cet essai aborde les concepts d’« intime » et d’ « extime » grâce au jeu scénique et vocal de Marina Hands et Éric Ruf dans les mises en scène de Patrice Chéreau de Phèdre de Jean Racine et d’Yves Beaunesne de Partage de midi de Paul Claudel.

Sur scène, ces deux comédiens témoignent de l’« extimité » d’une gestique corporelle et d’une « intimité » par une diction « chantée » des langues versifiées que sont l’alexandrin racinien et le vers libre claudélien.

Ainsi, l’« intimité » se révèle « extimité » et le premier terme apparaît comme le revers et l’envers du second. En l’occurrence, l’« intimité » est continuellement recherchée non seulement par Patrice Chéreau, mais aussi par Yves Beaunesne, l’un de ses héritiers, au point de constituer l’essence de leurs créations artistiques, aux côtés des acteurs avec lesquels ils travaillent, au premier rang desquels Marina Hands et Éric Ruf.

Cette rencontre, organisée et animée par Tristan Alonge, vice-président du CIJR, aura lieu le jeudi 24 avril 2025 à 18h30, heure de Paris.

