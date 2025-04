Ana Lucia Araujo, Réparations. Combats pour la mémoire de l'esclavage (XVIIIe-XXIe siècle)

Traduit par Souad Degachi et Maxime Shelledy

L’esclavage et la traite atlantique des esclaves comptent parmi les crimes contre l’humanité les plus odieux commis à l’ère moderne. Plus de 12,5 millions d’êtres humains ont été déportés d’Afrique pour nourrir le commerce du sucre, du tabac, de l’indigo ou du café, et beaucoup ont péri sur les côtes africaines ou pendant le voyage. Lorsque l’esclavage a été aboli, il avait marqué au fer rouge les corps et les sociétés, mais, à ce jour, aucune réparation n’a été versée aux anciens esclaves ou à leurs descendants. Les pays européens n’ont jamais indemnisé leurs anciennes colonies des Amériques, dont la richesse reposait sur le travail des esclaves. De même, aucune nation africaine n’a jamais obtenu la moindre forme de réparation pour la traite atlantique des esclaves.

Pourtant, des demandes de réparations n’ont eu de cesse d’être formulées depuis le XVIIIe siècle dans des pétitions, des correspondances, des pamphlets, des discours publics, des récits d’esclaves et des plaintes judiciaires… C’est cette histoire longue et difficile que retrace Ana Lucia Araujo. S’appuyant sur les voix de divers peuples qui se sont identifiés et s’identifient encore comme des victimes de la traite atlantique, ce livre met en lumière les multiples dimensions des demandes de réparations en Europe et aux Amériques.

Ana Lucia Araujo est professeure titulaire à l’Université Howard (Washington DC), spécialiste de l’histoire et de la mémoire de l’esclavage. Elle a publié notamment Humans in Shackles: An Atlantic History of Slavery (University of Chicago Press, 2024) et The Gift: How Objects of Prestige Shaped the Atlantic Slave Trade and Colonialism (Cambridge University Press, 2024). Elle est engagée dans de multiples institutions internationales au sujet de la question de la mémoire de l’esclavage.