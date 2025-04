Claude Romano, L'appartenance au monde

La cause est entendue : l’homme n’est pas son corps, il est un esprit ou un moi qui n’est lié que subsidiairement à celui-ci ; il appartient à un ordre de réalités plus élevé. Il est un étranger dans le monde et n’y traîne qu’une existence diminuée. La révolution scientifique du xviie siècle nous a enseigné une fois pour toutes que seules existent les particules de la physique et que le monde des sens se réduit à une apparence. Désormais, les promoteurs de l’IA et du transhumanisme nous promettent un avenir radieux où nous serions délivrés d’une partie de cette enveloppe de notre système nerveux central, dépourvue de valeur, car ne véhiculant aucune information exploitable sous forme d’algorithmes qui pourrait augmenter nos capacités par l’interface avec la machine.

Ce livre nous invite à rompre avec ces évidences. Il cherche à lever les obstacles théoriques qui semblent nous interdire de considérer notre corps comme étant nous-mêmes et la perception comme une saisie directe des choses dans leur réalité, indépendante de notre esprit. Déployant une réflexion sur les principes, il voudrait nous faire prendre conscience de ce que nous sommes à la fois dans le monde et du monde, en sorte que notre destin est inexorablement lié avec le sien.

Aujourd’hui plus que jamais, la tâche de la philosophie n’est pas de nous permettre de transcender notre environnement sensible mais de nous ramener à lui et de nous aider à y reprendre place en méditant « notre condition merveilleusement corporelle », comme dit Montaigne.

Claude Romano enseigne à Sorbonne-Université et à ACU Melbourne. Il a reçu le grand prix de philosophie de l’Académie française en 2020 pour l’ensemble de son oeuvre. Il a récemment publié Être soi-même (Gallimard, 2019) et L’Identité humaine en dialogue (Seuil, 2022).

