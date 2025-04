Actualité de la Résistance 1945-2025. Italie, France, Espagne, Portugal (Paris)

La Journée d’Études Actualité de la Résistance 1945-2025. Italie, France, Espagne, Portugal s’inscrit dans le cadre des commémorations prévues en 2025 pour les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale et de la Résistance. Il s’agit là de deux événements fondateurs de la République italienne née de la lutte antifasciste. Des études historiographiques importantes et une création littéraire et artistique foisonnante sur la Résistance ont vu le jour depuis l’immédiat après-guerre jusqu’à aujourd’hui. Les recherches historiques ont fait état d’une réception contrastée de la Résistance durant la seconde moitié du XXe siècle, jusqu’à la remise en cause de sa valeur et de son héritage au cours des dernières décennies. Les œuvres issues de la Résistance, entrées désormais dans le canon littéraire, posent la question du rapport entre l’expérience de l’écrivain et sa reconfiguration narrative. Cette Journée d’Études entend ainsi revenir sur l’événement de la Résistance et s’interroger sur le sens que ce terme revêt actuellement dans les pays de l’Europe latine.

Programme…

SESSION 2 – 19h30-12hh30

Actualité de l’historiographie italienne sur la Résistance

Président de séance : Antonio Bechelloni – Université Charles de Gaulle-Lille III

Santo Peli – Université de Padoue

Guerra partigiana e rifiuto della guerra

Luca Baldissara – Université de Bologne

“L’insurrezione è il compito di tutti i giorni”. Significato storico, valore civile, usi/disusi pubblici del 25 aprile

Patrizia Gabrielli – Université de Sienne

Storiografia e memorie delle donne nella Resistenza: le scelte, le pratiche, le aspirazioni

SESSION 2 – 13h30-17hh30

La littérature de la Résistance (en Italie) : de l’expérience à la création littéraire

Présidente de séance : Maria Pia De Paulis – Université Sorbonne Nouvelle

Alberto Cavaglion – Université de Florence

Il vero e il veridico. Resistenza e letteratura

Président de séance : Alberto Cavaglion – Université de Florence

Manuela Spinelli – Université de Rennes 2

Figure imperfette. L’antieroe nella narrativa della Resistenza italiana

Lucrezia Chinellato – Université Lyon 3 – Jean Moulin

« Bisognerebbe che tra noi ci fosse uno scrittore » : témoignage et écriture dans I piccoli maestri de Meneghello

Marie Fabre – ENS de Lyon

La Résistance à l’épreuve du bonheur : Elio Vittorini, Uomini e no et ses héritages contrariés

Laurent Scotto d’Ardino – Université Grenoble- Alpes

Una Questione privata : roman de Fenoglio (1963), film des frères Taviani (2017)

SESSION 3 – 17h30-19h30

Histoire, mémoire et actualité de la Résistance : Italie, France, Espagne, Portugal

Table ronde animée par Xavier Tabet (Université Paris 8)

Santo Peli – Université de Padoue

Paradigma vittimario e memoria della Resistenza

Laurent Douzou – Université Lumière Lyon-II et Institut d’études politiques de Lyon

La Résistance française : objet d’histoire, enjeu de mémoire

Mercedes Yusta – Université Paris 8-Vincennes-Saint-Denis

La résistance armée contre la dictature de Franco après la guerre civile (1939-1952): une guerre des vaincus

Ana Cristina Climaco – Université Paris 8-Vincennes-Saint-Denis

Le 25 avril dans l’histoire du Portugal : une date si longtemps attendue par la Résistance portugaise.