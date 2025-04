Mark Alizart, Astrologiques

Dès l’époque de Platon, l’Odyssée a pu être pensée comme une allégorie racontant des phénomènes astronomiques sous l’apparence d’un récit d’aventure. Décidant de renouer avec cette hypothèse oubliée, Mark Alizart s’est lancé dans une enquête aussi surprenante qu’inédite, à la recherche des liens existant entre l’épopée d’Homère et les fêtes agraires, entre la figure d’Ulysse et la folie, entre le style du plus grand texte de l’Antiquité grecque et une certaine idée de la comédie, où le monde devient ce qu’on ne peut réparer qu’en le détraquant.

C’est une Odyssée très différente qui apparaît au terme de cette lecture décapante : une Odyssée qui tient autant d’Halloween que du carnavalesque, du comique que de la subversion. Après des décennies d’interprétation soit lénifiantes, soit réactionnaires, Alizart redonne à l’épopée fondatrice de la culture européenne toute sa dimension contemporaine.

