Changement climatique, crise climatique : Perspectives canadiennes

47e Congrès annuel de la GKS, 20-22 février 2026 à Tutzing, Allemagne

Le 47e colloque annuel de l’Association d’études canadiennes dans les pays germanophones portera sur le changement climatique et la crise climatique. Si le changement climatique est un phénomène planétaire qui touche tout le monde, les Canadiens en subissent les effets de manière particulière, notamment en raison de la taille et de la situation géographique de leur pays. Le territoire terrestre et maritime du Canada est vaste et abrite des écosystèmes divers ainsi que de nombreux environnements qui sont tous affectés par le changement climatique. En même temps, le Canada reste un producteur de pétrole avec des liens continentaux avec les États-Unis, ce qui va à l’encontre de sa réputation fragile de nation d’écologistes et de berceau de Greenpeace. Par conséquent, les diverses façons critiques et créatives dont le changement climatique est représenté, raconté et imaginé par ceux qui considèrent le Canada comme leur foyer ou leur patrie contribuent à une perspective canadienne spécifique qui mérite plus d’attention. Les études canadiennes sont particulièrement bien placées pour aborder les nombreuses significations, les impacts et les défis du changement climatique au Canada et nous permettent de comprendre ce qu’il y a de spécifiquement canadien dans la manière de le vivre, de l’aborder, de l’atténuer, de l’écrire, de le nier, de légiférer, et de faire face au changement climatique.

Les effets du changement climatique continuent de faire la une des journaux. En début d’année, les Torontois ont appris que leur ville connaissait une recrudescence du nombre de rats, les hivers plus doux permettant à ces rongeurs de prospérer. D’autres articles remarquables montrent comment l’érosion des rivages révèle et ensuite détruit les vestiges archéologiques des communautés passées et des histoires autochtones sur l’île de la Tortue. Pays de forêts et de lacs, le Canada est confronté à des sécheresses et à des incendies de plus en plus dévastateurs qui mettent en péril la vie et les moyens de subsistance de la population humaine et non-humaine du pays. Dans le Grand Nord, les processus induits par le changement climatique mettent en péril l’habitat naturel de la faune arctique, notamment l’emblématique ours polaire, et nuisent aux moyens de subsistance des communautés nordiques et autochtones. Ces habitants avertissent que les changements, qu’ils observent depuis longtemps sur leur terre natale, constituent une crise climatique qui met en péril leur droit fondamental à la vie.

Alors que de nombreux∙ses Canadien∙nes reconnaissent que le changement climatique est réel, la désinformation climatique et les soi-disant récits de retard climatique gagnent du terrain. La crise climatique au Canada n’est donc pas seulement l’histoire des impacts nombreux et variés du changement climatique sur ses environnements naturels et bâtis et sur ses communautés vulnérables, mais aussi une crise politique. Alors que les Canadien∙nes continuent de lutter contre le changement climatique et exigent une justice climatique pour ceux et celles qui souffrent le plus des impacts du changement climatique, il est temps de se concentrer sur le récit canadien du changement climatique.

Trois axes structureront notre colloque. Ces axes se veulent ouverts et accueillent des contributions de toutes les disciplines. Ils couvrent, sans s‘y limiter, les sujets suivants:

1) les impacts du changement climatique

sur le territoire (terrestre et maritime, urbain et rural)

sur l’atmosphère et les régimes climatiques

sur la faune, les habitats et les écosystèmes

sur l’érosion côtière, les incendies de forêt, les courants atmosphériques, les rivières atmosphériques

sur les environnements (naturel, construit, politique, économique, commercial, social, culturel, etc.)

sur les économies (locales/régionales, nationales…)

sur les réfugiés climatiques et les migrations climatiques (nationales et internationales)

le changement climatique et l‘inégalité

l’accaparement des terres et du climat

2) communiquer et raconter le changement climatique

l‘Histoire du climat

l‘Anthropocène / la grande accélération

les savoirs autochtones et les traditions orales

les narrations sur le changement climatique

la „cli-fi“ / fiction climatique

l’écocritique et le changement climatique

les récits politiques et le cadrage du changement climatique (y compris le négationnisme climatique, les récits de retard climatique, l’adaptation et la résilience climatiques)

la couverture médiatique du changement climatique

réchauffement de la planète ou changement climatique ?

le tournant climatique

l’éthique climatique

le changement climatique et l’enseignement (supérieur)

3) traiter et affronter le changement climatique

l’activisme climatique, l’action climatique, la société civile

les droits de l’Homme et le changement climatique

la justice climatique / la justice climatique autochtone

sauver les sites archéologiques et patrimoniaux

sauver les sites archéologiques et patrimoniaux l’adaptation ou l’atténuation du changement climatique

la recherche sur le climat / l’innovation et technologies / la décarbonisation et technologies net zéro / les énergies renouvelables / les technologies vertes / révolution verte / hydrogène

la politique du carbone / la tarification du carbone / les taxes sur le carbone / le commerce du carbone

les politiques climatiques fédérales, provinciales et municipales / le fédéralisme canadien et changement climatique / la gouvernance multiniveaux du changement climatique

la diplomatie climatique, la sécurité climatique, la politique étrangère et le changement climatique / la coopération internationale (de Kyoto à Paris)

les relations entre les États-Unis et le Canada et le changement climatique

la gouvernance/ gestion du climat

la crise climatique et l’extraction canadienne / l’économie du pétrole

le pétrole / les sables bitumineux et l’action climatique mondiale

les pétrocultures / les humanités climatiques / les humanités énergétiques / la transformation économique / l’économie verte

Nous sollicitons des propositions de communications individuelles en anglais et en français dans toutes les disciplines universitaires impliquées dans les études canadiennes, les études québécoises et les études autochtones sur l’un des thèmes et sujets susmentionnés. Nous acceptons également des ateliers thématiques, des tables rondes, des présentations courtes, des ateliers, des posters ou des événements de mise en réseau.

Les propositions de contribution (500 mots au maximum, en français ou en anglais) devront préciser

la méthodologie et les approches théoriques choisies

le contenu / le corpus de la recherche

l’axe dans lequel la communication s’inscrit.

La proposition doit être accompagnée de quelques brèves informations biobibliographiques (250 mots au maximum) avec

l’affiliation institutionnelle actuelle et le poste occupé

les travaux de recherche antérieurs en rapport avec le thème et/ou les sous-thèmes de la conférence.

Les propositions devront être envoyées au plus tard le 5 mai 2025 à gks@kanada-studien.de.