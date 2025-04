Art contemporain et littérature (revue Marges, Paris)

Journée d’études de la revue Marges (PUV)

« Art contemporain et littérature »

Le 19 avril 2025, INHA (Salle Vasari)

9h40 Accueil des participants

10h10-10h30 Ouverture de la journée d’études par Satenik Bagdasarova (docteure en littérature française, responsable de la publication du numéro 42 de la revue Marges « Art contemporain et littérature »)

10h30-11h00 Gisela Bergonzoni (maîtresse de conférences en littérature comparée à l’Université d’État de Campinas) : L’auteur, l’amateur, le commissaire : Vila-Matas et l’art contemporain

11h00-11h30 Inès Juster (doctorante au Centre de recherches sur les arts et le langage à l’École des hautes études en sciences sociales) : «Changer les années de plomb en âge d’or » ? : grammaires contestataires et compulsion de répétition, de Gerhard Richter à Don DeLillo

11h30-12h00 Discussion

12h00-14h00 Pause déjeuner

14h00-14h30 Pierre-Olivier Pire (docteur en études francophones à l’Université de Louisiane à Lafayette) : La robe blanche de Nathalie Léger : le musée de l’Art qui ne s’expose pas

14h30-15h00 Emma Bourges (doctorante en anthropologie à l’Université de Bretagne-Occidentale) : « Écoutez, il n’y a rien à voir » : l’audiodescription, médiation pratique ou expérience esthétique ?

15h00-15h30 Discussion

15h30-16h00 Claude Patricia Tardif (artiste, docteure en arts visuels de l’Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis et de l’Université du Québec à Montréal) : Une relation novatrice entre les arts visuels et la littérature, via un processus numérique de transcription de la dynamique de la matérialité textuelle

16h00-16h30 Ludovic Bernhardt (artiste, docteur en arts plastiques de l’Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis) : Öyvind Fahlström : une machine d’écriture, du poétique au pictural

16h30-17h00 Discussion et conclusion de la journée d’études.