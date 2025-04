Aliocha Wald Lasowski, Gide, à la lumière de Nietzsche. Masque, artifice et fausse-monnaie

Préface de Jean-Paul Enthoven.

À la lumière de Nietzsche, André Gide joue, dans Les faux-monnayeurs – son seul et unique roman qui aura cent ans cette année –, avec les codes littéraires et bouleverse les valeurs esthétiques. Aliocha Wald Lasowski se penche sur le laboratoire expérimental et créatif du fondateur de la NRF : récit d'aventures à la Conrad, enquête policière à la Simenon ou histoire d'apprentissage à la Dickens, Les faux-monnayeurs brouille les pistes et invite à entrer dans une nouvelle littérature.

