Benoît Santini, La route ardente de Gabriela Mistral. Du Chili au sud de la France

Gabriela Mistral découvre la Provence par la lecture des poèmes de Frédéric Mistral à l’âge de 15 ans, alors qu’elle vit encore au Chili. Habitée, dès lors, par ses paysages imaginés qu’elle fusionne avec ceux de sa terre natale, elle commence à écrire. Devenue poétesse, journaliste, elle s’installe en Provence dans les années 1920 à la faveur de missions diplomatiques. Elle réside à Aix-en-Provence, à Bédarrides, à Nice. Ces séjours prolongés – escales dans sa quête de chaleur, d’intensité relationnelle et intellectuelle – attisent sa création littéraire en vers ou en prose, et alimentent le flux constant des correspondances qu’elle entretient avec les intellectuelles et les intellectuels de son temps, mais aussi avec ses proches. La poétesse-diplomate noue un lien singulier avec le territoire méridional, lien qui mêle écriture, filiation littéraire, affects amoureux, fascination pour les paysages et intérêt pour l’artisanat du Sud de la France.

Avec l’obtention du prix Nobel de littérature en 1945, Gabriela Mistral connaît une reconnaissance internationale. Cet ouvrage, qui célèbre les quatre-vingts ans de cette distinction, entend rendre hommage à la poétesse en retraçant son cheminement intime et créatif au cœur de la Provence.