Jean- Pierre Bompied, Pascal David, Ressources conceptuelles. À travers le chantier philosophique de François Jullien

À travers plus de cent entrées ordonnées alphabétiquement, Jean- Pierre Bompied et Pascal David explorent et éclairent les concepts clés qui structurent l’oeuvre de ce penseur singulier : décoïncidence, intime, inouï, transformation silencieuse, vraie vie… Nourri par un long détour par la Chine, François Jullien a développé une philosophie du « vivre » qui propose une autre manière de penser, hors des sentiers battus de l’ontologie occidentale. Les auteurs restituent avec précision la cohérence et la fécondité de ce cheminement philosophique unique, montrant comment chaque notion s’articule aux autres pour former un « filet conceptuel » original et opérant. Cet ouvrage de référence permet de prendre la mesure d’une œuvre ambitieuse qui, renonçant aux formules traditionnelles de la philosophie, s’efforce de saisir ce qu’est « vivre » dans toutes ses dimensions – éthique, esthétique et politique. Il constitue une introduction indispensable pour qui veut comprendre la portée d’une pensée qui n’a cessé d’explorer de nouvelles voies pour « rouvrir des possibles ».

