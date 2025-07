Aude Lamprelle, Beau, beau et vieux à la fois. Esthétique de la vieillesse

Préface Richard Leydier

Aborder la vieillesse sous l’angle de l’esthétique ne va pas de soi. Vieillesse et beauté plastique semblent s’opposer dans notre culture occidentale. Cependant, depuis quelques décennies, des études sociologiques s’intéressent à la manière dont les aînés considèrent la vieillesse, tandis que, parallèlement, la chirurgie esthétique se démocratise. Le tabou qui entoure la vie amoureuse et sexuelle passé soixante ans, et son corollaire, la séduction, commence à s’étioler. Et les chiffres révèlent que les vieux sont loin de se trouver unanimement laids, à l’encontre des jugements apodictiques et décomplexés qui émaillent les discours sur le vieillissement. Quels sont donc les fondements des préjugés envers la vieillesse ?

Comme toute représentation, celle de la vieillesse se construit avec les mythes, l’histoire de notre société et l’expérience personnelle qui fondent notre imaginaire. Comment le corps vieillissant a-t-il été représenté à travers les âges ? Quelles conceptions de la vieillesse — philosophiques, morales, religieuses, politiques, sociales, biologiques, médicales — sous-tendent ces images ? L’interaction de ces nombreux champs dans la représentation individuelle et collective de la vieillesse rend compte de la complexité du sujet. Qu’en disent les principaux intéressés ? A la multiplicité des approches pour l’étudier répond la diversité des façons de la vivre. Aude Lamorelle en propose une synthèse, dont le but est de remonter aux sources des idées reçues, et d’exposer des visions non univoques de l’avancée en âge. Pour qu’il soit permis, en parodiant Jacques Brel, d’être beau, beau et vieux à la fois.

Aude Lamorelle. Après un master en histoire de l’art, elle dirige sa galerie spécialisée dans le dessin moderne et contemporain à Saint Germain des prés pendant une douzaine d’années. Passionnée par les relations entre le corps et l’esprit, elle entreprend des études universitaires en psychologie et en micronutrition. Sa réflexion se porte particulièrement sur l’influence réciproque des représentations du corps - qu’elles soient sociales ou biologiques, publicitaires ou artistiques - sur la psyché et sur la place de l’individu dans la société. Elle est critique d’art et enseigne l’histoire de l’art en milieu carcéral.

