Les éditions Deuxième époque accueillent le nouvel essai d'Émeline Jouve consacré au théâtre étatsunien sous le titre Un siècle d'avant-garde : alors que la culture américaine est omniprésente, il n’est pas aisé de s’informer sur le théâtre propre à cette culture. L’ouvrage a été pensé pour combler ce vide et permettre à un large public de découvrir l’histoire de la scène théâtrale aux USA et certains de ses plus grands représentants. Il vient mettre au jour trois générations avant-gardistes : la première vague correspondant à la naissance d’un théâtre natif s’étend de 1910 à 1940 ; la deuxième vague est un phénomène post-Seconde Guerre qui dure jusqu’aux années soixante-dix ; la troisième vague fait suite à la précédente et court jusqu’à aujourd’hui. C’est l’évolution du positionnement des artistes rebelles vis-à-vis de l’institution dont Broadway est l’incarnation qui permet de dégager trois tendances dans l’histoire de l’avant-garde étatsunienne.

Paraissent sous les mêmes presses le premier tome de la somme de Roger Assaf, Le Théâtre dans l'histoire consacré aux Théâtres antiques, la scène entre les hommes et les dieux, et l'essai de Jean-François Ballay, Le Théâtre de la disparition de l'homme, qui réfléchit au statut d'un théâtre sans acteurs à partir de trois œuvres marquantes qui ont fait sensation au début du XXIe siècle : Les Aveugles de Denis Marleau, Stifters Dinge de Heiner Goebbels et Re : Walden de Jean-François Peyret. On peut également précommander une nouvelle édition revue et augmentée des Écrits sur le théâtre de Vsevolod Meyerhold, établis par Béatrice Picon-Vallin.

